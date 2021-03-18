【賞櫻熱點】鴨脷洲風之塔公園八重櫻滿開　周末遊香港仔必賞打卡熱點【內附多圖】

▲ 鴨脷洲風之塔公園，十餘株八重櫻已經滿開，粉嫩嬌艷的八重櫻滿樹開花，必成周末打卡熱點。

櫻花花期，一般在3月下旬至4月上旬開花，今年天氣非常好，不少花卉都開得特別燦爛，近日，香港仔便成為拍友賞櫻攝櫻熱點，位於鴨脷洲海濱長廊以西的風之塔公園，十餘株八重櫻已經滿開，粉嫩嬌艷的八重櫻滿樹開花，在藍天下映襯旁邊的白塔，恍如置身外地，令人心情舒暢。

▲ 鴨脷洲風之塔公園的十餘株八重櫻已經整樹滿開。（Ah Wah拍攝及提供）

▲ 八重櫻（Ah Wah拍攝及提供）

八重櫻是重瓣櫻花的總稱，並不是特定的品種名稱，這類櫻花的品種眾多，常見的是關山、普賢象、八重紅枝垂等。花瓣非常多又細密，狀如菊花者，也稱作菊櫻。近年，由於太平洋的氣候變暖，亦導致花開後被風吹至散落，大大縮短了欣賞櫻花的時間。

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櫻花季節不長，通常在初開（開花）後一星期便會盛開（滿開），如今，鴨脷洲的八重櫻已經滿樹開花，大家要賞櫻，就最好立刻動身，趕在這個周末把握賞櫻時機。

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除了觀賞風之塔公園的嬌艷八重櫻以外，大家亦可得賞由康文署特別設置的南區園圃，是十八區園圃之一，品種各異的花卉亦競相綻放，不讓八重櫻專美。

由於新冠疫情的關係，康文署一年一度的維園花展亦告取消，取而代之的，是十八區園圃、主題花花圃及鬱金香花圃（按此可查看各區園圃及特色花圃設置地點），已陸續已3月份在指定的康文署場地設置，以配合網上花展的製作及拍攝。

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十八區園圃及主題花花圃將會保留至4月19日網上花展完結為止，而鬱金香花圃則會保留至3月31日，屆時市民亦可前往現場欣賞。市民在戶外賞花時，為保障公共健康須做好防疫措施，時刻緊記佩戴自備的口罩和保持社交距離。

風之塔公園

地點：鴨脷洲利枝道（近鴨脷洲大街巴士總站）

交通：巴士 90 , 91 , 91A , 92 , 93 , 95 , 95B , 95C , 95P , 171 , 171P , 671 , A10 , N171／小巴 29 , 29A , 36A , 37A , 63

編輯：葉翠華