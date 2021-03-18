【虐打母親】30歲碩士生聲稱因學業壓力虐母3年　禁進食沖涼掌嘴鐵鎖打私處

▲ 新加坡一名30歲碩士生聲稱因學業壓力，而虐打母親長達3年。

近日新加坡審理一宗虐母案，一名30歲碩士生聲稱因學業壓力，而對母親施虐長達3年，不但禁止對方進食及沖涼，更虐打媽媽，包括掌嘴、鐵鎖打私處。母親為保兒子的前途一直忍受，直至忍無可忍才報警求助，因而揭發事件。

掌嘴鐵鎖打私處出氣

綜合新加坡傳媒報道，涉案兒子為30歲的許祖華（音譯），他於2017至2019年於新加坡國立大學攻讀碩士學位。當他面對學業壓力，便將68歲的媽媽湯金梅（音譯）當出氣袋，禁止她進食和洗澡，將她關在房間內，不准她發聲，甚至對她拳打腳踢。

2018年1月，許祖華用膝蓋撞擊媽媽的私處，湯金梅難忍痛楚向侄女求救。侄女到場後，發展她滿身傷痕，欲報警求助，可是被她拒絕。她最終送院留醫，報告顯示她的下腹、臀部和下肢都有瘀傷。同年12月，許祖華掌摑媽媽至嘴角流血，更用鐵鎖頭敲打她的私處。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

母為保兒子前途啞忍

其後湯金梅的哥哥見她臉部浮腫，而且整個人憔悴又消瘦，胯下位置的衣服沾有血跡，大感情況不妙，於是將她送至醫院接受治療。院方檢查後，發現她的臉部和恥骨有多處傷痕，私處還流血，因此報警。不過，湯金梅擔心影響兒子的前途，於是謊稱自己在廁所跌倒受傷。

直至2020年12月，許祖華再次毆打媽媽的臉部，導致她的嘴唇流血。湯金梅向哥哥求助，哥哥指當時妹妹的身體很虛弱、精神崩潰，身上亦有多處瘀傷，最終由家人報警。驗傷報告顯示，湯金梅的上唇、下巴、臉部等都有傷。

辯稱學業壓力大犯案

案件於本周二（16日）在法院審訊，許祖華面對4項蓄意傷人罪。檢控官指出，受害人既是長者，也是被告的母親，但他仍多次虐打對方，行為狠毒惡劣。許祖華多次否認控罪，可見他毫無悔意，因此求法官判他入獄30周。許祖華辯稱自己因學業壓力大，精神有問題才犯案，更揚言他很愛媽媽，不知道自己為何這樣做。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳