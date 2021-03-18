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【封區檢測】銅鑼灣及西營盤指明「受限區域」2430人接受檢測　當中一名居民需重新採樣

社會 10:15 2021/03/18

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西營盤均益大廈第三期受限區域解封情況。（黃建輝攝）

港府昨晚（17日）再度作出限制與檢測宣告，分別在西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期，以及銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈，及告士打道271-275號海都大廈列為「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。行動今早（18日）分別約7時及8時完成，共2430人接受檢測，當中有一名居民需要重新採樣。

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西營盤指明「受限區域」中，截至今日凌晨二時，約1,800名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案；而銅鑼灣指明「受限區域」中，截至今日凌晨一時，約630名居民接受檢測，當中有一名居民需要重新採樣。

政府亦在西營盤「受限區域」內派員到訪約775戶，當中約70戶在過程中沒人應門；另於銅鑼灣「受限區域」派員到訪約250戶，當中約60戶在過程中沒人應門。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩

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