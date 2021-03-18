【變種病毒】法國現新變種病毒疑可避過核酸檢測　8宗有7宗確診者原本呈陰性

▲ 法國現新變種新冠病毒疑可避過檢酸檢測。

全球新冠肺炎疫情未止，法國再出現新型變種新冠病毒，且該變種病毒疑可避過核酸檢測。

法國衛生部周一（15日）發表聲明指，法國西部布列塔尼地區（Brittany），發現一種新的新冠變種病毒。當地濱海城市拉尼永（Lannion）一間醫院有79宗確診病例，其中8宗帶有變種病毒。在這8宗案例中，有7名患者都出現典型新冠肺炎症狀，而PCR核酸測試呈陰性，未有發現感染。但後來通過分析呼吸系統中的血液樣本和組織，發現7名患者都確診新冠肺炎。目前該8名感染變種病毒的患者全部死亡。

初步分析指，未顯示出新型變種病毒比其他變種病毒更具傳染性，或更容易導致更嚴重疾病，但仍需更多研究確定這一點。

PCR（polymerase chain reaction，聚合酶連鎖反應）檢測為國際標準確診檢測工具，一般而言準確度高。當地官員表示，研究人員正調查該變種病毒的基因突變，是否為導致檢測變得困難的原因。

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何謂PCR檢測？

養和醫院臨床病理科及分子病理科主任、血液學專科醫生馬紹鈞曾接受TOPick訪問時解釋，檢測可分為3類:

第一類是核糖核酸測試（包括深喉唾液、鼻咽及喉嚨雙拭子）

第二類是快速測試

第三類的抗體測試（IgG及IgM）

其中，核糖核酸測試是以實時定量聚合酶鏈反應（Real-time Quantitative PCR，簡稱PCR）為技術基礎，即選擇基因的某些片段，用PCR方法放大後，以螢光探針量度結果，其準確性及靈敏度較高：

PCR的準確性及靈敏度較高，即使樣本只有十粒病毒，PCR都可以檢測到。

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責任編輯：羅嘉欣