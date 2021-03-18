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【香港小姐】麥明詩享受單身大派福利　泳池騷身材揭拍照者身份【多圖】

娛樂 10:51 2021/03/18

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麥明詩派福利。

一向大方的麥明詩又派福利，「十優港姐」麥明詩雖已淡出娛圈，轉戰法律界，但前港姐光環依然成為焦點，日前麥明詩在社交平台發放水著泳照，網民對麥明詩派福利大為受落，不少人期待她能復出幕前。

現年29歲的麥明詩身材甚fit，亦常大方在社交平台分享性感美圖，日前麥明詩再在IG上載水著照，並留言「some time ago」，相信是昔日的泳照，拍攝地應是香港的酒店天台泳池。

麥明詩的泳池福利照由哥哥操刀拍攝。（取自IG）

素顏上陣的麥明詩雖只見上半身，不少網民已留言大讚相片養眼，羡慕她的好身段，而麥明詩亦指為她影水着照的人，原來正是其哥哥麥明山（Vincent）。

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麥明詩跟哥哥感情要好，除曾一同投資物業，早前亦到西環碼頭打卡影相，更被誤會二人未戴口罩，後來麥明詩澄清只是舊照。

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淡出幕前，轉做OL的麥明詩，感情生活仍受關注，早前跟前機師盛勁為戶外用餐，被指戀情曝光，後盛勁為坦言跟麥明詩是朋友，不存發展空間。

麥明詩早前上載與哥哥在西環拍的舊照。（取自IG）

不過麥明詩享受做單身一族，靜待下一段感情出現。

同場加映：高海寧訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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