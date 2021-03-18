【旺角搶劫】朗豪坊半裸男遭多人圍毆擄走　禁錮2小時屯門被途人尋回財物全失

▲ 一名上身赤裸男子在旺角鬧市遭多人拳打腳踢。

網上流傳一條大約40秒的短片，一名上身赤裸男子遭多人拳打腳踢，再被推上一輛七人車疑被擄走，其後警方在屯門尋回該名男子，懷疑他遭禁錮約2小時，身上的銀包、手錶及電話被掠走，他頭部受傷清醒送院治理。

片中所見，當時3輛私家車及1輛七人車停泊旺角朗豪坊對出，一名上身赤裸男子被多名男子推上一輛7人車，其後遭人拳打腳踢施襲，期間更有人手持棍狂打，亦有數名男子在附近把風。

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警方表示，昨晚9時13分接獲多名人士報案，指旺角亞皆老街8號近朗豪坊，有一名年約30歲男子在街頭被5至6人用棍及手腳襲擊，其後推上一輛車。案發後約2小時。警方在晚上11時37分接獲途人報案，一名男子被發現在屯門青山寺徑與楊青路交界街頭，聲稱遇劫受傷，銀包、手錶及電話等財物盡失，他頭部受傷送屯門醫院救治。警方暫列作「非法禁錮」。

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記者：陳子謙