【牙醫歌手】前「華納一哥」許廷鏗親證離巢　Alfred自組新公司：努力發掘自己的空間

▲ 前「華納一哥」許廷鏗（Alfred）撰文回應離巢一事。

前「華納一哥」許廷鏗（Alfred）正式宣布離巢，許廷鏗與華納合作四年期間先後推出了《神奇之旅》、《許廷鏗 Alfred Hui》、《拾》及《Negative》四隻專輯，大受樂迷歡迎，今年初更首奪商台「叱咤男歌手金獎」。

許廷鏗於「轉工」後首發帖文，撰寫離開華納後的感受。

【宣布約滿】許廷鏗跟唱片公司完約離巢 華納：其他傳言不再回應

▲ 許廷鏗發布揭新去向。（取自IG）

許廷鏗於社交平台撰寫長文打發感受，他寫道：

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「加油啊」

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是近來聽得最多的一句話

由出大碟到做評判到頒獎禮到昨天

聽得最多的就是大家跟我說的一句句加油

簡簡單單的一句話

讓我知道一直以來的堅持沒有白費

因為沿路上遇到很多同路人

成為了我一直向前的動力

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跟華納唱片的合約完成了

這四年的合作為我帶來很多

特別是推出了四張讓我引以為傲的廣東大碟

感謝華納每位手足成就了我

讓我達成樂壇路上一個又一個目標

我會堅守自己的音樂理念

繼續努力成為一個更好的男歌手

毋忘初心

衷心感激

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原本以為完成合約只是工作上的一件小事

就好像大家轉新工一樣普遍

不需要煞有介事地交代

想不到大家對我的關心都超乎了我能想像

所以還是覺得需要跟大家交代一下

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一個合約期的完結

代表又完成了一個階段

容許我都為自己打一個氣

好好說一聲：加油

而另一個階段的開始

其實我腦海中是充滿著很多的期待的

期待著自己有更多的可能性

就好像大學畢業一樣

對未來帶點戰戰兢兢卻又充滿期待

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接下來的日子

會面對新挑戰

首先就是要跟自己的團隊好好打拼

沒有既定的公式

也沒有大規模公司的完善系統支援

就好像香港的小店一樣

努力發掘自己的空間

跟隨自己的步伐走出屬於自己的路

為香港樂壇找出更多的可能性

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一直以來的音樂路上

命運驅使我要不停跳出自己的comfort zone

而我亦選擇欣然接受

大概人生就是要學習活在當下

才能開展自己獨有的神奇之旅

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趁自己還有追夢的任性和衝動

還是想好好燃點起這團火

而我相信 總有同路人會同行 總有有心人會好好善待

我相信我們預想中建構的未來

就是從每天的trial and error中一步一步建立

最後成形了才發現不知不覺原來已經走了這麼遠

就從這天開始再出發

相信你們會與我一起同行

編寫我們的新一頁

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我會加油

往後 請大家繼續多多指教

我是香港樂壇男歌手 許廷鏗

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📸: @j.k.filmslimited

Assisted by @mediabyjt

【牙醫歌手】傳許廷鏗因耍大牌跟唱片公司反面 Alfred疑被華納雪藏全面消失

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華納近日為旗下歌手拉票，於IG發帖宣傳將於四月舉行的《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，帖文只為旗下女歌手、組合及唱作歌手拉票，未見有許廷鏗甚至男歌手的項目，不少樂迷留言問：「牙醫呢？」、「許廷鏗呢？」。

離巢早有先兆

而Alfred的IG，本身寫有唱片公司同事的資料作聯絡人，已經改為其個人電郵帳號，種種跡象都非常吻合雙方鬧翻之說。

【宣布約滿】許廷鏗跟唱片公司完約離巢 華納：其他傳言不再回應

▲ 華納歌手大合照未見許廷鏗身影。（取自IG）

許廷鏗於2009年參加無綫舉行的第一屆《超級巨聲》而入行，及後簽約TVB為其紀理人公司、TVB旗下的星夢娛紀為其唱片公司，2017年滿約後並未有續約，同年轉簽華納唱片。

Alfred與華納合作四年，今年離巢後自組新公司發展。

同場加映：林二汶專訪