【婆媳糾紛】零湊B經驗奶奶自薦收$2萬做陪月　新手媽坐月日日洗奶樽做家務

▲ 近日一位新手媽媽大呻，奶奶自薦做陪月但得不到合適的照顧，很多事情都要靠自己。

婆媳關係似乎總是人生難題。近日一位新手媽媽大呻，指奶奶得知自己懷孕後禁止她請陪月，自薦修讀陪月班並要求支付2萬多元作薪金。不過新手媽媽在產後卻沒獲基本照顧，湊B做家務均要一手包辦。而且形容丈夫是個「超過媽寶」，慨嘆感到無助。

最近一名新手媽媽在Facebook專頁「我的極品四大長老」投稿，分享自懷孕後與奶奶之間的婆媳矛盾。她指現育有一名半歲BB，婚後與奶奶分開居住，彼此關係一直沒甚麼大問題。不過憶述在懷孕後，奶奶拒絕讓她聘請陪月，指自己會報讀10日的陪月興趣班，負責在坐月期間照顧她，並支付2萬多元人工，而且「唔可以要求佢做陪月職責內嘅事情，佢要自由發揮。」

奶奶零湊B經驗 事主誕B後零照顧

樓主事後因此事日哭夜哭，但丈夫是個「超級媽寶」，只叫她放心讓奶奶照顧她和BB。不過事主透露：

連隊友（丈夫）都唔係奶奶湊大，又唔識煮飯，奶奶完全無湊B經驗，我點會放心…惡夢就喺生產後開始…

新手媽媽指，當經歷10級痛楚誕下BB後，身體仍然虛弱之際，老爺奶奶「兩手空空」出現：「你以為佢會關心我？會準備炒米茶？想多了。」

不但沒有關心自己，而且在沒有消毒雙手的情況下「拉低口罩係咁對住BB講嘢。」當她向丈夫反映「說好的陪月呢？」，但奶奶再次探訪時依然甚麼也沒準備，只是買了豉淑排骨飯。樓主向奶奶表示豆豉會導致退奶，奶奶卻明言不支持她餵母乳，令新手媽媽崩潰：

當時我仲喺張病床上面，聽到佢咁講真係人都癲，最後都唔再指望佢會幫我陪月，惟有自己搵有湊孫經驗嘅老人家朋友嚟救命。

坐月時照顧BB做家務一手包辦

向朋友求助後，樓主表示對方除了準備了炒米茶外，還為她「發海參」放雪櫃備用和「煲上奶湯」，令她頓時感到人間有愛。怎料當奶奶上門探望後，她形容「以為自己俾人打劫」：

佢唔會準備月子餐/薑水等等坐月嘅需要俾我都算，仲攞走晒朋友準備好嘅海參返佢自己屋企，自此我就無再見過啲海參。

另外，奶奶亦會在她餵BB時拍門要求「玩BB」。而丈夫只有一星期假期陪伴她，之後坐月的日子只有樓主一人洗奶樽和做家務，形容「自問自己係用意志力嚟坐月。」

月子餐只有4種食物

後來新手媽媽指丈夫也察覺不妥，遂幫忙勸奶奶不要再買飯盒，改為親自煮月子餐。但樓主表示奶奶煮的月子餐只有4種食物──白烚豬肉、烚菜芯、預先醃製好的雞翼，以及一壺清如水的湯。而丈夫認為完全沒有問題，令她慨嘆：

我都只係慨嘆自己嫁之前無查清楚隊友嘅底細，到底隊友有幾愛佢呀媽？

帖文引起網民熱烈回應，認為新手媽媽不應屈就自己，「我唔明做人做到咁委屈做咩」、「一開始就唔應該退讓，身體係你自己，坐月坐唔好最後受個個係自己」、「媽媽唔好委屈自己，唔值得。」

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責任編輯：王明芳