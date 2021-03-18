  • 23°C
香港時間 : 2021318日 (四) 12:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婆媳糾紛】零湊B經驗奶奶自薦收$2萬做陪月　新手媽坐月日日洗奶樽做家務

育兒經 11:54 2021/03/18

分享：

熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

近日一位新手媽媽大呻，奶奶自薦做陪月但得不到合適的照顧，很多事情都要靠自己。

婆媳關係似乎總是人生難題。近日一位新手媽媽大呻，指奶奶得知自己懷孕後禁止她請陪月，自薦修讀陪月班並要求支付2萬多元作薪金。不過新手媽媽在產後卻沒獲基本照顧，湊B做家務均要一手包辦。而且形容丈夫是個「超過媽寶」，慨嘆感到無助。

最近一名新手媽媽在Facebook專頁「我的極品四大長老」投稿，分享自懷孕後與奶奶之間的婆媳矛盾。她指現育有一名半歲BB，婚後與奶奶分開居住，彼此關係一直沒甚麼大問題。不過憶述在懷孕後，奶奶拒絕讓她聘請陪月，指自己會報讀10日的陪月興趣班，負責在坐月期間照顧她，並支付2萬多元人工，而且「唔可以要求佢做陪月職責內嘅事情，佢要自由發揮。」

奶奶零湊B經驗　事主誕B後零照顧

樓主事後因此事日哭夜哭，但丈夫是個「超級媽寶」，只叫她放心讓奶奶照顧她和BB。不過事主透露：

連隊友（丈夫）都唔係奶奶湊大，又唔識煮飯，奶奶完全無湊B經驗，我點會放心…惡夢就喺生產後開始…

新手媽媽指，當經歷10級痛楚誕下BB後，身體仍然虛弱之際，老爺奶奶「兩手空空」出現：「你以為佢會關心我？會準備炒米茶？想多了。」

不但沒有關心自己，而且在沒有消毒雙手的情況下「拉低口罩係咁對住BB講嘢。」當她向丈夫反映「說好的陪月呢？」，但奶奶再次探訪時依然甚麼也沒準備，只是買了豉淑排骨飯。樓主向奶奶表示豆豉會導致退奶，奶奶卻明言不支持她餵母乳，令新手媽媽崩潰：

當時我仲喺張病床上面，聽到佢咁講真係人都癲，最後都唔再指望佢會幫我陪月，惟有自己搵有湊孫經驗嘅老人家朋友嚟救命。

坐月時照顧BB做家務一手包辦

向朋友求助後，樓主表示對方除了準備了炒米茶外，還為她「發海參」放雪櫃備用和「煲上奶湯」，令她頓時感到人間有愛。怎料當奶奶上門探望後，她形容「以為自己俾人打劫」：

佢唔會準備月子餐/薑水等等坐月嘅需要俾我都算，仲攞走晒朋友準備好嘅海參返佢自己屋企，自此我就無再見過啲海參。

另外，奶奶亦會在她餵BB時拍門要求「玩BB」。而丈夫只有一星期假期陪伴她，之後坐月的日子只有樓主一人洗奶樽和做家務，形容「自問自己係用意志力嚟坐月。」

月子餐只有4種食物

後來新手媽媽指丈夫也察覺不妥，遂幫忙勸奶奶不要再買飯盒，改為親自煮月子餐。但樓主表示奶奶煮的月子餐只有4種食物──白烚豬肉、烚菜芯、預先醃製好的雞翼，以及一壺清如水的湯。而丈夫認為完全沒有問題，令她慨嘆：

我都只係慨嘆自己嫁之前無查清楚隊友嘅底細，到底隊友有幾愛佢呀媽？

帖文引起網民熱烈回應，認為新手媽媽不應屈就自己，「我唔明做人做到咁委屈做咩」、「一開始就唔應該退讓，身體係你自己，坐月坐唔好最後受個個係自己」、「媽媽唔好委屈自己，唔值得。」

點擊看更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【婆媳血案】恐怖奶奶狠咬手辣油潑胸　前空姐拿菜刀自衛慘遭削手指肉
13:32 2021/03/10
【婆媳血案】恐怖奶奶狠咬手辣油潑胸　前空姐拿菜刀自衛慘遭削手指肉
【婆媳關係】奶奶不滿貓奴新抱拒生仔放走愛貓　新抱嬲爆︰一巴車埋佢度
12:47 2021/02/11
【婆媳關係】奶奶不滿貓奴新抱拒生仔放走愛貓　新抱嬲爆︰一巴車埋佢度
【婆媳不和】奶奶認老公前妻做契女密密傾視像　醋妻向老公呻反被鬧︰無禮貌
12:51 2021/01/22
【婆媳不和】奶奶認老公前妻做契女密密傾視像　醋妻向老公呻反被鬧︰無禮貌
家庭關係 婆媳關係 懷孕 網上討論區

最高瀏覽

【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
10:55 2021/03/16
【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
18:03 2021/03/17
【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
13:44 2021/03/16
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好