【食不安心】打邊爐食剩2塊肥牛驚見壁虎　男子崩潰：牠在眨眼睛

▲ 男子打邊爐時發現肥牛碟上有一隻活生生的壁虎

近日深圳有食客與朋友光顧火鍋店遇到嚇人一幕，當他們快吃完肥牛之際，竟發現碟上藏著一隻活生生的壁虎，事後腹瀉。涉事火鍋店免他們付費，但否認店內有壁虎。

綜合內地媒體報道，事主汪先生和朋友在深圳一間人氣不低的火鍋店打邊爐，當他們吃肥牛吃剩兩塊時，竟發現碟上有條白色的尾巴。他憶述：「我以為是香菜梗，想夾它出來夾不動，掀開一看才發現是隻壁虎。」不過最讓他崩潰的是，看到這隻壁虎仍活生生的：

戳一下肚子，牠的前肢就開始抖，然後眼睛就在眨，就像凍僵後慢慢回神的那種感覺。

他向店員反映問題後，肥牛和壁虎也被收回，店長亦詢問是否需要更換食物。因為感到「吃不下」，店方免去他們的費用後，汪先生就離開該店了。但事後他曾兩次腹瀉，未知是否與壁虎有關，但就讓他感到不舒服，擔心會否帶有病毒。

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店長：多年來未見過一隻壁虎

該店在區內火鍋店排行榜排第三，但曾收到關於衞生及食物的劣評。有顧客表示光顧該店感到不適，甚至食物中毒。另有顧客表示在該店遇過與事主相似的情況：「有吃出過動物腿的，我覺得我們不是個案，希望他們整頓一下衞生。」

涉事火鍋店店長則回覆，事後已展開調查，暫未有結果。他表示，用餐座位是監控死角，已不開放，惟顧客硬要坐那裡。另他指出，店內的肥牛「是用機器現切的，切完上桌不到一分鐘，不會再放進冰箱冷藏」，而且多年來也未在店內見過一隻壁虎。至於顧客出現腸胃不適情況，衞生局會上門檢查，涉事店舖亦將繼續調查及整改。

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責任編輯：羅嘉欣