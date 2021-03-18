【隔離檢疫】港媽發文不滿確診兒于入院穿緊身衣　醫管局：父母事前必定知道

▲ 醫管局指，醫院會基於兒科病人的安全和福祉才會考慮使用約束衣，並將會事先徵得父母或監護人的同意，父母必定會在事前知道。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，早前一名港媽在社交平台發文，指由於兩名兒子確診入院時沒有父母陪同，在瑪麗醫院留院期間必須全日穿上約束衣，以防跌倒或發生意外，擔心兒子弱小心靈因此受創。醫管局昨晚（17日）澄清指，一般而言，醫院會基於兒科病人的安全和福祉才會考慮使用約束衣，並將會事先徵得父母或監護人的同意，父母必定會在事前知道。

醫管局又指，在安排兒童獨自入院時，醫院會按既定程序，為新冠病毒檢測呈陰性的父母提供選擇，在衞生署衞生防護中心的同意及隔離設施許可下，讓父母陪同確診子女住在同一隔離病房。

醫院會向父母解釋感染的風險，並指導他們所需的感染控制預防措施和提供個人防護裝備。根據感染控制安排，衞生防護中心會在兒科病人出院後安排父母進行額外的檢疫隔離。醫院一向基於兒科病人及其家人的福祉，盡量配合病人住院期間的特別需要。

衞生防護中心指，檢疫和隔離措施對維護公共健康及社會整體利益極為重要，如果確診個案家庭中有18歲以下兒童，政府必定會考慮兒童同家長的利益。一般情況下，會容許一位家長或由家長安排的照顧者，包括親屬、家長的成年朋友或家庭傭工，陪同兒童入住檢疫中心以便照顧。

中心又指，檢疫中心內會提供一系列用品方便照顧兒童在檢疫期間的需要，如兒童與家長或親屬同時確診，公立醫院會就臨床情況進行評估，考慮安排他們入住同一負壓隔離病房。即使家長並非確診者，如果子女確診，醫院也會在衞生防護中心同意及有足夠隔離設施的情況下，按要求安排他們在醫院陪伴確診子女。

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責任編輯：陳子謙