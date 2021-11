【英文文法】形容詞「A Few」和「A Little」　描述不同名詞（Nouns）別混淆

A Few和A Little常用作描述名詞(Nouns),表示事物數量的多少,可很多學生時常混淆兩者的用法,以爲它們可以互通。事實上,A Few只能用作描述衆數(Plural forms);A Little則只可描述不可數名詞(Uncountable nouns)。

A Few:描述眾數

A Few有「不少」的意思,只能用來描述衆數(Plural froms),即可數名詞(Countable nouns),在A few之前,我們通常會用quite 這個副詞(adverb)來加強語氣,例句如下:

He has quite a few friends.

他有不少朋友。

I have quite a few questions to ask you.

我有不少問題想向你請教。