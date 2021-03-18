申訴署主動調查港府對非法燃油轉注活動規管　邀公眾提供資料或意見

▲ 申訴署邀請公眾就政府對非法燃油轉注活動的規管提供資料或意見。（政府新聞網圖片）

申訴專員趙慧賢今日（18日）宣布展開主動調查，審研政府對非法燃油轉注活動的規管。



她指出，傳媒時有報道，指本港的非法燃油轉注活動猖獗，進行該些活動的場所（即俗稱的「非法油站」）遍布多區，部分更鄰近民居，而場所內欠缺防火及滅火設備，對公眾構成安全隱患。



據署方了解，現時坊間大部分非法油站出售的是自2008年開始被列為零稅率商品的歐盟五期柴油，並非應課稅物品，因此規管這些油站的燃油銷售不屬香港海關可以跟進的範圍。現時，打擊非法燃油轉注活動由負責防火和滅火工作的香港消防處跟進。



消防處於2015年初成立打擊非法燃油轉注特遣隊。該隊負責根據《危險品條例》、《危險品（一般）規例》及《消防（消除火警危險）規例》對相關非法行為進行執法行動。然而，社會上不斷有意見指出，非法油站問題持續，因而認為消防處對非法燃油轉注活動的規管成效不彰。



趙慧賢表示，非法油站的問題存在已久。該些油站一般不會設有防火及滅火設備，亦有可能接近民居，一旦發生火警，不但對經營及光顧油站的人士構成即時危險，亦會危及附近途人及居民的安全。有見及此，署方決定展開主動調查，審研政府對非法燃油轉注活動的規管，從而向政府提出改善建議。

她呼籲市民及各關注團體若有任何資料或意見，請於4月18日或之前以書面方式向申訴專員公署提交：



地址：香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈30樓

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責任編輯：郭詩詩