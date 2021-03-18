【優惠速報】Clarins海港城教解決口罩肌問題 參加活動可贏值4,500元Glamping住宿【內附詳情】
大家戴著口罩過活已經一年多，有否發覺皮膚也變差了？當肌膚難以正常呼吸，細胞就會缺氧，令面色變得暗啞膚質變差。Clarins於3月24日起在海港城設立全港首個「BRIGHT+注氧泡泡艙」，除了教大家解決口罩肌問題，入場人士更可在不同區域獲取免費贈品，更可玩遊戲贏獎品，想參加就立即上網登記。
Clarins由3月24日至4月6日於海港城帶來全港首個3米高的「BRIGHT+注氧泡泡艙」，讓大家於繁華鬧巿中也可以大口呼吸新鮮氧氣。巨型泡泡裝置內種滿綠色植物，參加者於泡泡裝置內拍照，並根據指示把相片上載於個人社交平台即可獲贈小禮品，同時更有機會贏取終極大奬！
打卡贏大獎
最具創意打卡的2,000位參加者將可得到豐富禮品。頭獎可獲得價值$4,500的西園星海之森Bubble Room兩日一夜Glamping住宿，可與親人朋友同遊；其他的得獎者亦可獲Harbour City購物禮券或Clarins彩粧產品。
玩遊戲或產品髒驗可獲贈品
場內亦設遊戲區域，參加者只要根據指示完成，即可獲得指定小禮品一份！禮品數量有限，送完即止。產品體驗區內有資深美容顧問為大家講解產品及進行皮膚分析，大家完成體驗服務後，可免費獲贈指定淨斑透白體驗套裝（1套4件價值HK$185）。
「慈善植樹行動」
Clarins一直堅持以尊重大自然和人類為本，凡即場購買透亮光感淡斑精華，品牌將代表你種植一棵樹（你將可獲得1個植樹編碼，查看你所種植的樹木資料），讓你美肌的同時，亦可創建美麗環境。
「BRIGHT+注氧泡泡艙」
地點︰尖沙咀海港城海運大廈入口大堂
日期︰3月24日至4月6日
開放時間︰10am-9pm
（名額有限，必需於網上登記預約，每人只限登記一次，先到先得。現場亦設少量名額可供即時登記參與。）
記者︰梁靜詩