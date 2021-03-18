  • 23°C
香港時間 : 2021318日 (四) 12:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【優惠速報】Clarins海港城教解決口罩肌問題　參加活動可贏值4,500元Glamping住宿【內附詳情】

休閒消費 11:37 2021/03/18

分享：

熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

3米高的「BRIGHT+注氧泡泡艙」內種滿綠色植物，讓大家盡情打卡。（品牌提供）

大家戴著口罩過活已經一年多，有否發覺皮膚也變差了？當肌膚難以正常呼吸，細胞就會缺氧，令面色變得暗啞膚質變差。Clarins於3月24日起在海港城設立全港首個「BRIGHT+注氧泡泡艙」，除了教大家解決口罩肌問題，入場人士更可在不同區域獲取免費贈品，更可玩遊戲贏獎品，想參加就立即上網登記。

Clarins由3月24日至4月6日於海港城帶來全港首個3米高的「BRIGHT+注氧泡泡艙」，讓大家於繁華鬧巿中也可以大口呼吸新鮮氧氣。巨型泡泡裝置內種滿綠色植物，參加者於泡泡裝置內拍照，並根據指示把相片上載於個人社交平台即可獲贈小禮品，同時更有機會贏取終極大奬！

艙內源源不絕地釋放新鮮氧氣，讓大家於繁華鬧巿中也有置身大自然的感覺。（品牌提供）

打卡贏大獎

最具創意打卡的2,000位參加者將可得到豐富禮品。頭獎可獲得價值$4,500的西園星海之森Bubble Room兩日一夜Glamping住宿，可與親人朋友同遊；其他的得獎者亦可獲Harbour City購物禮券或Clarins彩粧產品。

「 無觸碰 」注氧互動遊戲考考大家的手眼速度，完成後可以獲取贈品。（品牌提供）

玩遊戲或產品髒驗可獲贈品

場內亦設遊戲區域，參加者只要根據指示完成，即可獲得指定小禮品一份！禮品數量有限，送完即止。產品體驗區內有資深美容顧問為大家講解產品及進行皮膚分析，大家完成體驗服務後，可免費獲贈指定淨斑透白體驗套裝（1套4件價值HK$185）。

場內有多款護膚套裝以優惠價發售，「透白光感組合」原價$3,033、會場限定價$1,740。（品牌提供）

「慈善植樹行動」

Clarins一直堅持以尊重大自然和人類為本，凡即場購買透亮光感淡斑精華，品牌將代表你種植一棵樹（你將可獲得1個植樹編碼，查看你所種植的樹木資料），讓你美肌的同時，亦可創建美麗環境。

「BRIGHT+注氧泡泡艙」

地點︰尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

日期︰3月24日至4月6日

開放時間︰10am-9pm

登記網址︰https://bit.ly/3vnAf0z

（名額有限，必需於網上登記預約，每人只限登記一次，先到先得。現場亦設少量名額可供即時登記參與。）

記者︰梁靜詩

相關文章

【賞櫻熱點】鴨脷洲風之塔公園八重櫻滿開　周末遊香港仔必賞打卡熱點【內附多圖】
今日 11:15
【賞櫻熱點】鴨脷洲風之塔公園八重櫻滿開　周末遊香港仔必賞打卡熱點【內附多圖】
【偽遊日本】D·PARK愉景新城變身日本高山老街　江戶建築打卡位+日本美食精品市集
11:41 2021/03/17
【偽遊日本】D·PARK愉景新城變身日本高山老街　江戶建築打卡位+日本美食精品市集
【打卡呃like】The ONE x 日本IG人氣插畫家Keigo首個大型裝置　櫻花樹下厭世鱷魚先生8個超靚打卡位
12:15 2021/03/17
【打卡呃like】The ONE x 日本IG人氣插畫家Keigo首個大型裝置　櫻花樹下厭世鱷魚先生8個超靚打卡位
商場活動 海運大廈 尖沙咀 海港城 品牌活動 品牌 健康美容 美容 美容產品 消費資訊

最高瀏覽

【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
10:55 2021/03/16
【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
18:03 2021/03/17
【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
13:44 2021/03/16
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好