【優惠速報】Clarins海港城教解決口罩肌問題　參加活動可贏值4,500元Glamping住宿【內附詳情】

▲ 3米高的「BRIGHT+注氧泡泡艙」內種滿綠色植物，讓大家盡情打卡。（品牌提供）

大家戴著口罩過活已經一年多，有否發覺皮膚也變差了？當肌膚難以正常呼吸，細胞就會缺氧，令面色變得暗啞膚質變差。Clarins於3月24日起在海港城設立全港首個「BRIGHT+注氧泡泡艙」，除了教大家解決口罩肌問題，入場人士更可在不同區域獲取免費贈品，更可玩遊戲贏獎品，想參加就立即上網登記。

Clarins由3月24日至4月6日於海港城帶來全港首個3米高的「BRIGHT+注氧泡泡艙」，讓大家於繁華鬧巿中也可以大口呼吸新鮮氧氣。巨型泡泡裝置內種滿綠色植物，參加者於泡泡裝置內拍照，並根據指示把相片上載於個人社交平台即可獲贈小禮品，同時更有機會贏取終極大奬！

▲ 艙內源源不絕地釋放新鮮氧氣，讓大家於繁華鬧巿中也有置身大自然的感覺。（品牌提供）

打卡贏大獎

最具創意打卡的2,000位參加者將可得到豐富禮品。頭獎可獲得價值$4,500的西園星海之森Bubble Room兩日一夜Glamping住宿，可與親人朋友同遊；其他的得獎者亦可獲Harbour City購物禮券或Clarins彩粧產品。

▲ 「 無觸碰 」注氧互動遊戲考考大家的手眼速度，完成後可以獲取贈品。（品牌提供）

玩遊戲或產品髒驗可獲贈品

場內亦設遊戲區域，參加者只要根據指示完成，即可獲得指定小禮品一份！禮品數量有限，送完即止。產品體驗區內有資深美容顧問為大家講解產品及進行皮膚分析，大家完成體驗服務後，可免費獲贈指定淨斑透白體驗套裝（1套4件價值HK$185）。

▲ 場內有多款護膚套裝以優惠價發售，「透白光感組合」原價$3,033、會場限定價$1,740。（品牌提供）

「慈善植樹行動」

Clarins一直堅持以尊重大自然和人類為本，凡即場購買透亮光感淡斑精華，品牌將代表你種植一棵樹（你將可獲得1個植樹編碼，查看你所種植的樹木資料），讓你美肌的同時，亦可創建美麗環境。

「BRIGHT+注氧泡泡艙」

地點︰尖沙咀海港城海運大廈入口大堂

日期︰3月24日至4月6日

開放時間︰10am-9pm

登記網址︰https://bit.ly/3vnAf0z

（名額有限，必需於網上登記預約，每人只限登記一次，先到先得。現場亦設少量名額可供即時登記參與。）

記者︰梁靜詩