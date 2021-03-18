  • 23°C
香港時間 : 2021318日 (四) 12:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

申訴專員展開主動調查　審研民航處對滑翔傘活動規管

社會 11:23 2021/03/18

分享：

熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

申訴專員主動調查民航處對滑翔傘活動的規管。（政府新聞網）

申訴專員趙慧賢今日（18日）宣布展開主動調查，審研民航處對滑翔傘活動的規管。

滑翔傘活動近年在香港越趨普及，相關事故或意外時有發生。去年曾有滑翔傘急降在馬路被車撞到，引起公眾關注滑翔傘活動的安全及政府對這項活動的監管是否足夠。

署方指，現時，民航處根據兩條法例規管滑翔傘活動。《1995年飛航（香港）令》訂明，任何人士如因魯莽或疏忽操作航空器（包括滑翔傘）而危害他人或財產的安全，可被檢控。另外，根據《空運（航空服務牌照）規例》，任何人士在未獲民航處處長批出許可證的情況下，以滑翔傘提供任何出租或受酬航空服務，即屬違法。

香港現時有兩個主要滑翔傘組織，民航處與兩個組織緊密聯繫，並主動提供有關滑翔傘飛行安全的意見。若發生與滑翔傘有關的事故或意外，其中一個滑翔傘組織會進行調查，並向民航處提交調查報告。

申訴專員公署的初步查訊顯示，2017至2019年間，民航處沒有接獲以滑翔傘進行出租或受酬服務的許可證申請，2020年則接獲4宗。根據民航處網頁資料，截至2021年2月底，該處已批出兩個有效的許可證，而至今未有人因違反相關法例規定而被檢控。然而，互聯網卻有不少關於本地收費滑翔傘課程或體驗飛行的宣傳和記錄分享。

趙慧賢表示，滑翔傘飛行具一定的安全風險，不當操作滑翔傘可能會影響本港空域的安全運作，亦會對地面的公眾構成危險。民航處作為推廣及管理航空安全的主事部門，有責任確保滑翔傘飛行活動受適當規管，並跟進涉嫌不恰當及違反法例的滑翔傘活動，以保障公眾安全。故此，她決定展開主動調查，審研民航處對滑翔傘活動的規管及跟進行動是否足夠和有效。

申訴專員歡迎市民於4月18日或之前以書面方式就上述課題向申訴專員公署提出意見： 

地址：香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈30樓
傳真：2882 8149
電郵：complaints@ombudsman.hk

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【旺角搶劫】朗豪坊半裸男遭多人圍毆擄走　禁錮2小時屯門被途人尋回財物全失
今日 10:29
【旺角搶劫】朗豪坊半裸男遭多人圍毆擄走　禁錮2小時屯門被途人尋回財物全失
【隔離檢疫】港媽發文不滿確診兒子入院穿約束衣　醫管局：事先徵得父母或監護人同意
今日 11:12
【隔離檢疫】港媽發文不滿確診兒子入院穿約束衣　醫管局：事先徵得父母或監護人同意
申訴署主動調查港府對非法燃油轉注活動規管　邀公眾提供資料或意見
今日 11:17
申訴署主動調查港府對非法燃油轉注活動規管　邀公眾提供資料或意見
經濟 民航處 航空

最高瀏覽

【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
10:55 2021/03/16
【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
18:03 2021/03/17
【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
13:44 2021/03/16
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好