【封區檢測】西營盤及銅鑼灣指明「受限區域」完成檢測宣告　73人違反強檢令

▲ 西營盤均益大廈第三期受限區域解封情況。（黃建輝攝）

港府昨晚（17日）再度作出限制與檢測宣告，分別在西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期，以及銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈，及告士打道271-275號海都大廈列為「受限區域」，行動今早（18日）約7時及8時宣布已完成強制檢測行動，而執法行動在今日上午約11時完結，發現共73人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

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港府今早7時完成西營盤的強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。受檢人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。相關執法行動於上午約11時完成，發現有65人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

另外，港府於早上11時完成在銅鑼灣「受限區域」的相關執法行動，發現有8人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩