  • 23°C
香港時間 : 2021318日 (四) 12:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】西營盤及銅鑼灣指明「受限區域」完成檢測宣告　73人違反強檢令

社會 11:28 2021/03/18

分享：

熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

西營盤均益大廈第三期受限區域解封情況。（黃建輝攝）

港府昨晚（17日）再度作出限制與檢測宣告，分別在西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期，以及銅鑼灣告士打道264-268號海宮大廈，及告士打道271-275號海都大廈列為「受限區域」，行動今早（18日）約7時及8時宣布已完成強制檢測行動，而執法行動在今日上午約11時完結，發現共73人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

港府今早7時完成西營盤的強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測。受檢人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。相關執法行動於上午約11時完成，發現有65人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

另外，港府於早上11時完成在銅鑼灣「受限區域」的相關執法行動，發現有8人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【海洋公園】水上樂園最新圖片曝光　彩虹滑水梯回歸巨型「漏斗」料最刺激【內附多圖】
今日 06:00
【海洋公園】水上樂園最新圖片曝光　彩虹滑水梯回歸巨型「漏斗」料最刺激【內附多圖】
【封區檢測】銅鑼灣及西營盤指明「受限區域」2430人接受檢測　當中一名居民需重新採樣
今日 10:15
【封區檢測】銅鑼灣及西營盤指明「受限區域」2430人接受檢測　當中一名居民需重新採樣
【隔離檢疫】港媽發文不滿確診兒子入院穿約束衣　醫管局：事先徵得父母或監護人同意
今日 11:12
【隔離檢疫】港媽發文不滿確診兒子入院穿約束衣　醫管局：事先徵得父母或監護人同意
經濟 編輯 西營盤 均益大廈 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
10:55 2021/03/16
【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
18:03 2021/03/17
【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
13:44 2021/03/16
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好