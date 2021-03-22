【大步走】曾因意外撞死助導茹素懺悔　王綺琴患血瘤勇敢跨過鬼門關

▲ 王綺琴在《大步走》中演陳山聰的家姐。

在劇集《大步走》中飾演陳山聰姐姐袁柔的王綺琴，出場戲分不多，但觀眾總會記得這位熟悉的臉孔。其實早在1986年，參加電視小姐選舉奪冠入行的王綺琴，一出道便受TVB力捧，在梁朝偉主演的大製作電視劇《大運河》演紅拂女，立即成名。

後來她轉至馬來西亞發展，卻先後經歷金融風暴身家蒸發、意外撞死女助導，以及患上腦血瘤，一生面對不少難關。

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▲ 王綺琴在《大步走》中演陳山聰的家姐。（截圖）

電視小姐出道平步青雲

王綺琴於1986年參加電視小姐選舉入行，後在馬來西亞演藝圈發展，在2015年正式重返大台，近年參演過劇集《平安谷之詭谷傳說》、《福爾摩師奶》，及《大醬園》等，演出引起觀眾留意。

當年王綺琴一出道便做女主角，她曾形容自己的演藝路平步青雲，不需要由低做起。在TVB工作4年後完約後決意外闖尋找機會，之後選定在馬來西亞發展。

雖然當時馬來西亞影視圈發展相對落後，凡事都要親力親為，不過王綺琴也不介意甚至由低學起，並開設製作公司，學習了不少幕後的工作技能。

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拍劇意外撞死人

但在1992年，她卻因拍劇集《半生情未了》時，拍攝一場關於在山路危險駕駛的場面，由於當時她只是新手司機，但為求效果理想親身上陣拍攝，結果意外撞死女助導。

王綺琴停工休息懺悔，不敢面對自己家人，也不敢面對死者家人。後來雖然她獲對方家人原諒，但王綺琴堅持茹素多年及不再駕駛以贖罪。

此外，在馬來西亞期間，她也因1997年的金融風暴損失7位數的身家。

▲ 王綺琴是1986年的電視小姐冠軍。（截圖）

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患腦血瘤康復 積極面對人生

2003年，她懷孕後便決定舉家返回香港居住，但就未重返TVB拍劇，反而專心做瑜伽老師。之後因兒子想她拍劇，便決定在他長大後回巢一解戲癮。

由女主角降回女配角，王綺琴深明離開10多年觀眾或不認得自己，所以不介意由頭做起，自言擁有「阿Q精神」的她更覺得當年沒有經歷由配角捱到主角的經歷，便在現時嘗試也無妨。

可是在2019年，因有次在飛機上飲香檳後暈倒，醒來更發現失禁，落機做檢查後發現腦中有約4cm大的血瘤。

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醫生指該血瘤像蘑菇般谷得很脹，有如計時炸彈，於是她接受切除手術。她曾透露做手術前很害怕，也不知之後會否有後遺症，所以手術前交代了身後事更寫下遺囑，並稱最不捨得當時14歲大的兒子。

幸好手術後休養半年王綺琴已康復，現在的她更珍惜身體，平日除以中醫針灸調理外，也十分注意飲食及會做瑜伽減壓，積極面對人生不同難關。

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