政府將刊憲建議推行不停車繳費系統　下周三提交立法會首讀

▲ 政府將刊憲建議推行不停車繳費系統。（資料圖片）

政府將於明日（19日）在憲報刊登《2021年不停車繳費（雜項修訂）條例草案》，旨在為在政府收費隧道及青沙管制區推行不停車繳費系統提供法律依據。條例草案將於3月24日提交立法會進行首讀和二讀。

《條例草案》會修訂《行車隧道（政府）條例》（第368章）和《青沙管制區條例》（第594章）及其附屬法例，以訂定在不停車繳費系統下收取和追討隧道費的機制。《條例草案》亦會修訂《道路交通條例》（第374章），以授權運輸及房屋局局長訂立規例，規管繳費貼的發出和使用；以及修訂《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E章），要求車主在與車輛相關的申請中，提供電郵地址或流動電話號碼，以便隧道費服務商在不停車繳費系統實施後，能以電子方式向車主發出屬行政性質的繳費通知。

運輸及房屋局發言人今日（18日）表示，推行不停車繳費系統是實現「智慧出行」的一項主要措施，便利駕駛人士以繳費貼遙距繳付隧道費，使行車更暢順，隧道一帶的交通亦得以改善。此外，現時設於收費廣場的收費亭將會移除，騰出的空間可作其他與交通有關的用途，例如改善現有巴士站，讓出行市民受惠。

發言人續說，《條例草案》通過後，運輸署會與有關政府部門完成其他所需的籌備工作，包括委聘隧道費服務商、繼續發展後端系統、採購無亭收費設施、收集車主的電郵地址或流動電話號碼等，以期在2022年年底於各隧道開始推行不停車繳費系統。與此同時，政府會以不同渠道加強宣傳，協助公眾了解不停車繳費系統，並期望車主支持使用繳費貼。

政府分別於2020年12月及2021年1月就推出不停車繳費系統的建議諮詢交通諮詢委員會及立法會交通事務委員會，委員均普遍支持建議。此外，政府一直透過不同渠道與運輸業界團體及其他持份者溝通，聽取意見。社會亦普遍支持政府推行不停車繳費系統。

不停車繳費系統是以科技為本的方案，主要通過無線射頻識別技術配合自動車牌識別技術，使車輛無須在收費亭停車便可繳付隧道費。系統推行後，無亭收費設施可讀取貼於車輛擋風玻璃並配有無線射頻識別技術的繳費貼，以偵測車輛使用政府收費隧道或青沙管制區。

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記者：陳子謙