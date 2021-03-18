【林鍾一戰】林作練對打慘被15歲少年狂毆　氣喘如牛自嘲：廢廢地

▲ 林作為與鍾培生百萬拳賽密密操練，首上擂台戰慘被15歲少年連環拳打。

林作已開始為9月舉行、與「富三代」鍾培生對決的「百萬擂台戰」操練掌撃，拜師拳王向柏榮的林作，在昨天（3月17日）晚間上載一段對打訓練（Sparring）的影片。

現年31歲的林作，獲安排與15歲的少年對打，拳資尚淺的林作被對方連環攻擊，他亦直言：「打唔贏，俾人恰。」

鍾培生與林作的擂台戰，已定於半年後舉行，之前激烈的「口水戰」近期開始冷卻，開始實際行動。林作早前宣布向有「拳壇轟炸機」之稱的向柏榮習拳，同時每日都在社交網上更新半裸照，讓網民見證他的肌肉變化。

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▲ 林作每日上載半裸圖更新肌肉狀況。（Facebook圖片）

林作練習對打

林作於昨晚上載一段長約1分鐘的影片，並表示想要「記錄低我第一次俾人嚼」。

他透露，影片中與他作對打訓練的對手是年僅15歲的少年：「拳館悉心安排，第一次上陣蝦細路，攞下信心先。點知，試吓用打交嘅方式都打唔贏，如片中所見無奈俾人恰。」

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▲ 林作跟「拳壇轟次機」向柏榮練拳。（Facebook圖片）

林作慘被毆

身穿紅色厚墊背心的林作，在片初試圖搞笑，戴著牙膠飲水失敗，接連馬上便開始與穿著普通藍色背心的少年開始對打。

開初數秒二人在試探和觀察對方，準備作第一輪攻擊，鏡頭後傳來一把有氣勢的女聲不時提醒林作攻防技巧：「手高！」、「Jab佢，主動！」

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戴著金色拳套的林作馬上試圖攻打對手身體，怎料被少年反攻，一拳正中林作頭部，令林作馬上向後仰。

於是，女聲馬上輕聲提醒少年：「細力啲，可以細力少少先。」

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▲ 林作被打得不斷往後退。（影片截圖）

接連林作雖然亦有間中擊中對手軀體，但出拳大多力不從心，擊中的位置多為腰側、肩膊等位置。

少年拳手明顯拳資較深，大部份的攻擊都打中林作，開始受不住打的林作甚至出現走避情況。

▲ 林作與鍾培生在記者會上火藥味重。（湯炳強攝）

林作力不從心

鏡頭一轉，林作意圖使出直拳想要擊中對手頭部正中，但對方輕鬆蹲下避開，再從下方連續攻擊林作下顎位置3拳。少年再連續出擊攻打其頭部、腰側、胸口等。

接近影片尾聲，明顯有氣無力的林作回頭走到場邊並向眾人謂：「無氣。」更需要扶著場邊繩索抖氣。

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▲ 鍾培生昨日為父親慶祝生日。（Facebook圖片）

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稍作休息裁判上前詢問林作要否開始第二回合，仍在氣喘的他即謂：「未ready呀！」林作在留言中大方自嘲：「#廢廢地」。

對手鍾培生亦在林作影片留言「贈慶」稱：「個小朋友好幸福」，吸引逾300網民讚好。

雖然林作沒有打拳的經驗，但有網民估計喜歡惡搞的林作可能想要隱藏實力，令對手鍾培生輕敵。

不過估計片中的15歲少年是向柏榮的兒子向籽羲，虎父無犬子，向籽羲有多次上擂台並奪冠經驗，如果對練對手真的是他，林作輸也不意外。

同場加映：孟希璘訪問