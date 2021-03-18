【馬達・蓮娜】周秀娜演啤酒妹流落澳門　張繼聰英雄救美後巷爆樽

▲ 周秀娜戲中演酒樓知客及啤酒女郎。

由張繼聰及周秀娜主演的愛情片《馬達・蓮娜》，其先導預告於今年香港影視娛樂博覽期間正式曝光，電影為兩個於澳門浮沉，各有過去的陌生人相遇，相愛，相知的故事。

第55屆金馬創投會議入圍作品《馬達・蓮娜》由陳雅莉執導及編劇，預告中穿插不少澳門大街小巷的夜景，加上氣氛配樂，襯出淡淡憂愁的感覺。

預告中周秀娜（Chrissie）飾演的蓮娜是流落澳門打工賺錢的異鄉人，除了工作外便一無所有，戲中她以賺錢為最重要的事，身兼兩職，分別是酒樓知客及啤酒女郎。

▲ 周秀娜不乏內心戲。

阿聰飾演的馬達從小到大也是孤身一人，直到遇上蓮娜才知道自己亦能擁有幸福。片段中又見阿聰為被非禮的 Chrissie 解圍，但之後卻反被對方掌摑，關係愛恨交纏。

阿聰在預告中「英雄救美」一幕，Chrissie指雖然不是自己被「爆樽」，但由於相距很近，感覺也很震撼。她說：「阿聰看似要捏著那人，我望著阿聰樣子，像真會捏死對方，我又好想拉走及制止他，但大家都知阿聰幾大力，大家都好投入，我覺得他會殺了對方。」

▲ 兩個失意人遇上。

她指Cut機後需要時間平復。阿聰則坦言很少演這類壓抑的角色，希望帶給觀眾新鮮感，難度在於角色是一個在大家身邊也會遇過的普通人，演繹上甚有挑戰。

