【破壞自然】無品行山友徒手攀爬樹藤　目擊者轟：拉住藤枝倒吊影相

▲ 無品行山友徒手攀爬樹藤，目擊者轟：「仲拉住藤枝倒吊影相」。

大自然是人類的資產，每個人都有責任保護。位於馬鞍山的「茅坪藤皇」，是本港其中一個郊遊熱點，不過近日有山友發現，一名大叔徒手攀爬樹藤，更拉住藤枝倒吊影相，行為引來不少網民批評。

網民於Facebook群組「香港山友行山遠足分享群」發文並分享影片，從片中可見，一名身穿藍色上衣、沒有戴口罩的大叔正在攀爬樹藤，他踩著幼小的樹藤而往上爬，藤枝被踩踏和拉扯時有輕微晃動。攀爬期間，大叔面露笑容，身手靈活，似乎不太吃力。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

發文者表示，大叔攀爬期間，數名山友曾出言勸喻他停止，惟大叔拒絕從樹上下來。

之後（佢）同個女人嘈仲係到話人無咁易爛，你咁想出位就成全你，最後條友拉住藤枝倒吊影相。

貼文引起不少網民熱議，不少人留言批評大叔的行為破壞大自然，但亦有部分人認為無需過度反應。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣