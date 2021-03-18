【復必泰疫苗】三間私家醫院接種中心大致滿額 鴨脷洲彩虹名額充裕【內附接種須知】
社會 11:59 2021/03/18
「復必泰」疫苗開打逾一周，約64,300名接種上述疫苗，目前累計約253,900名市民已接種第一劑疫苗。今（18日）截至上午11時05分，19間接種「復必泰」疫苗中心未來19日的預約情況，以港島區最為勇躍，7間接種點中，中山紀念公園體育館、港怡醫院、養和醫院及聖保祿醫院的預約名額已大致滿額、鴨脷洲體育館九成日子仍有名額。
19間接種「復必泰」疫苗中心預約情況：
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九龍區方面，以彩虹道羽毛球中心可供預約最為充裕，3月23日以後尚餘名額，其餘4間接種中心普遍本月29日前已額滿。至於新界區，以荃景圍體育館、東涌社區會堂、香港國際機場最多市民預約，最快下月5日才有可供接種的日子，而龍琛路體育館、大埔墟體育館則仍有九成日子可供預約。
接種疫苗後的副作用：
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新開放12間「復必泰」疫苗接種中心：
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另外，截至3月17日零時零分的過往24小時，衞生署共有接獲11宗接種「復必泰」疫苗後送院個案，包括一名31歲男子接種後失去知覺，詳情即看【下一頁】。
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記者：陳麗娜