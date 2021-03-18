【失而復得】懷胎38周BB無心跳兒童節引產　一年後準媽媽再懷孕預產期巧合同一天

▲ 準媽媽的預產期，巧合與一年前失胎日是同一天。

小生命來臨是一個奇蹟，台灣有婦產科醫生日前分享一件暖聞，他憶述約在一年前，一名懷胎38周的孕婦發現胎兒失去心跳，只能忍痛在4月4日兒童節引產。未料2、3個月後，這名準媽媽再度成功懷孕，而孩子預產期就是第二年兒童節。最終孩子平安出生，爸媽相當感動之外，也令醫生感觸良多。

台灣婦產科醫生林思宏周一（15日）在Facebook專頁分享，一名懷孕38周的準媽媽去年到醫院做產檢，護士用胎心音監視器檢查，卻未能找到胎兒心跳。當他再用超聲波檢查時，卻發現胎兒已失去心跳：

超音波一看，原本該碰碰跳的心跳卻不跳了。夫妻強忍著悲傷，問我為什麼：「我不知道，我真的不知道為什麼。」

結果，該名孕婦由做例行產檢，變成住院接受引產手術，而做手術當天，正正是4月4日兒童節。

林思宏表示，這對夫婦充滿正能量，接受引產後仍能面帶笑意地跟他說話：

雖然我不知道引產後跟我談話，還面帶笑容是不是強裝出來的，但堅強的心理素質卻時刻感受的到。

在引產後，這名失胎女士在月子中心住了一個月，希望可以養好身體再迎接新生命。過了2、3個月後，林思宏再度在門診遇上他們，驚喜地發現該名女士已再懷孕。而且預產期非常巧合，就是4月4日：

如果（說）是老天最好的安排，你會覺得我太矯情，但這胎預產期竟然是365天中的那一天，4月4日。

直至林思宏為她進行剖腹產手術，把嬰兒從子宮拉出來後，再第一時間抱給這對夫婦看。

當時爸爸一手拿著手機，一手拿著攝影機，記錄著期待已久的一刻，而媽媽眼泛淚光，看著嬰兒活潑地手舞足蹈，令林思宏深受感動：

這個畫面，是身為婦產科醫生最期待的感動。

點擊睇網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：【TOPick診症室】港媽人工受孕懷5胞胎胎兒恐早產發育不良婦產科教授拆解多胞胎成因

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣