【佛系育兒】孩子用手食飯免洗碗每周洗澡3次　6孩單親媽自訂收工時間省時佛系育兒

▲ 6孩單親媽為節省育兒時間，讓孩子用手食飯免洗碗，每周只安排洗澡3次，她更自訂每日收工時間。

照顧大家庭需要付出大量時間，但澳洲一名6孩單親媽卻主張每周幫孩子洗澡3次，用手吃飯免去洗碗的時間，更自訂收工時間，佛系育兒。她宣稱照顧一個大家庭必須節省時間，認為家長們必須有「下班時間」，並揚言︰「我不是孩子的奴隸。」

綜合外媒報道，6孩單親媽Constance Hall育有6名孩子，每天照顧孩子的生活非常忙碌，為了節省時間她絞盡腦汁。她為孩子們準備晚餐時，最害怕洗碗，所以她每天三餐準備食物放在大碗中，讓孩子直接用手拿來吃，免去洗碗的時間。

▲ Constance Hall是澳洲一名6孩單親媽。（mrsconstancehall IG圖片）

主張孩子一星期洗澡3次

另外，她認為孩子不需要每天洗澡，只讓孩子每星期洗澡3次，即使他們身體發出臭味仍不理會，

我真的沒時間每晚為每人洗澡，我知道保持乾淨能讓他們看起來可愛一點，但少洗澡一日不會死的。

減少洗澡的時間，洗衣方面也自然減少，她建議家長們為孩子購買一系列彩色衣籃，並在上面貼上每個孩子的姓名，以盛載洗乾淨、晾好的衣服，若孩子想將衣服收進衣櫃，必須自己處理。

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家長有「下班時間」

Constance又表示，每天的「下班時間」是晚上7時半，這個時間過後，孩子要做甚麼必須親力親為，

我會告訴他們「我現在不是你們的媽媽，我不在這裡。」我不是孩子的奴隸，現在我正在喝啤酒。

她坦言照顧一個大家庭需要省時的方法，將時間留給真正重要的事情，照顧6名孩子不能提供給獨生子女一般高質的生活，

你們可以說我是懶惰的媽媽，但與6個孩子同住，所有想法就會改變。

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責任編輯：王明芳