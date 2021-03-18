【冒充日本貨】國產鐵鍋謊稱日本製造賣貴逾2倍　揭請中國臨記扮日本匠人

▲ 國產鐵鍋謊稱日本製造賣貴逾2倍，揭請中國臨記扮日本匠人。

網上購物需謹慎！日前中國品牌「壹加生活」被揭發宣傳造假，其所售的鐵鍋明明是國內生產，卻謊稱日本製造賣貴逾兩倍，甚至請來一名中國臨時演員假扮日本匠人，意圖增強說服力。

▲ 假日本匠人「伊藤慧太」。

綜合內媒報道，「壹加生活」被揭宣傳造假，假扮日本貨。該鐵鍋聲稱日本製造，但其實是由國內代工廠生產。而宣傳片中，有一名日本匠人「伊藤慧太」作代言人，也被揭是中國演員懷遠扮演，他聲稱鐵鍋爲伊藤家族的「百年技藝傳承」。

網民翻出演員懷遠以前拍攝過的劇集、影片：

▲ 中國演員懷遠扮演日本匠人「伊藤慧太」。

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按「壹加生活」產品描述，1892年前後，初代創始人「伊藤穗高」受到鑄器魅力吸引，走上拜師學藝之路，其後幾代人不斷將技藝發揚光大，在百年間屢獲「日本非遺傳統工藝獎」、「大阪文化獎勵獎」、「日本手工工藝匠人」等榮譽。

假第4代傳人「伊藤慧太」又用日語說出：

這種質感的鐵鍋，並未落後於時代，這是一種匠心的傳承。

其鐵鍋手柄刻有英文「日本製造」字樣，產品標籤顯示，製造商為位於日本富山縣射水市松木的「日本株式會社伊藤製作所」。

不過，去年有網民在微博揭發該鐵鍋為國內代工廠生產。據新華社報道，「壹加生活」於2019年夏天在福建泉州注冊，並開始在電商平台上銷售鐵鍋。

假冒日本貨鐵鍋熱賣

據電商平台銷量保守估算，截至2020年12月，鐵鍋銷售總額超過3000萬元。鐵鍋按級別、款式售價約在800至1800元人民幣，其「一生只做一件事」的理念打動了不少網友，非常熱賣。

▲ 鐵鍋按級別、款式售價約在800至1800元人民幣。

不過，有網民發現，同一代工廠生產的同款鐵鍋，如商標是國內品牌，售價只為300至500元不等，即扮冒日本貨可賣貴逾2倍。

▲ 同一代工廠生產的同款鐵鍋比較，上方商標是國內品牌，下方是假冒日本貨的「壹加生活」。

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上海市閔行區市場監管局表示，局方於去年12月10日已接到舉報，指「壹加」相關公司涉嫌利用網店虛假宣傳，銷售偽造產地鍋具。執法人員連夜徹查，並對待售的涉案產品採取了行政強制措施。

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責任編輯：羅嘉欣