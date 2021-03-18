【偷千萬判囚】兩年間偷公司逾千萬賭錢輸光　會計主管承認盜竊囚5年

▲ 會計主管兩年間偷公司逾千萬賭錢輸光，今於高等法院承認1項盜竊罪，被判監5年。（資料圖片）

旅遊公司會計主管於兩年間，盜用50張由經理預先簽名支票，偷取公司1,095萬元作賭波、賭馬及到澳門賭博用，惟最終連場敗北，直至會計經理要求交出會計記錄，主管才到警署自首。涉案會計主管今（18日）於高等法院承認1項盜竊罪，被判監5年。

被告鍾詠培（40歲），承認1項盜竊罪，控罪指他於2015年6月17日至2016年9月7日，偷取屬於朗晴旅遊有限公司的1,095萬元。

代表律師求情指，被告任職會計相當長時間，忽然墮入賭博惡習，輸錢後擬再搏一搏，冀贏錢後歸還公司，惟越踩越深，其後知道自己無力償還才決定自首。

代表律師續指，被告於事發後的態度是願意接受懲罰，因此被告獲保釋期間仍然不斷工作，希望留下金錢給家人日後使用，被告工作至去年11月被還押為止，而僱主亦支薪至最後一天，亦反映被告的工作表現。

法官判刑時指出，本案涉及違反誠信，被告為公司內唯一獲准處理支票的職員，反映獲得公司信任程度高。本案歷時兩年，被告所盜取款項用作賭博，但沒有證據顯示涉案公司因此受影響。

法官續指被告自首後決心復康及為支持家人而繼續工作，並向兩名兼職僱主坦承偷錢一事，有關僱主亦相信被告將來仍可回饋社會。法官接納有關求情因素，考慮到被告認罪，反映其有悔意，以90個月為判刑起點，被告認罪減刑至5年。

案情指，被告於朗晴任職會計主管，會計部經理經常不在香港，因此會預先簽妥空白支票交給被告，以作處理公司日常財務運作用。

2016年7月，會計部經理要求被告交出2015年4月至2016年3月之會計報告，被告未能交出，並於同年9月21日沒有再上班。同日晚上，被告到警署自首，承認於案發期間偷取公司共50張支票，共涉700萬元，並存入自己户口，悉數用作賭博用。

被告警誡下稱，他於支票上填上10萬至30萬元銀碼後，每次存入自己銀行户口後，再轉往馬會投注户口，悉數用作賭波、賭馬及到澳門賭博，惟連場敗北，銀行户口只餘數十元，投注户口只餘下數元。

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記者：林育慧