【小儀與13型男】獲偶像蔡一傑親吻　小儀隨年增長仍追求愛情

▲ 小儀自小喜歡草蜢蔡一傑。

由阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，最後一集（20日）邀請「完美型」 的蔡一傑擔任小儀約會對象，蔡一傑是小儀的偶像，難怪蔡一傑甫出場時，小儀即表現亢奮。

她透露人生第一次參加的偶像聚會的對像，便是蔡一傑：「幻想會成為另一半的人，真的只有草蜢蔡一傑，因為感覺好近，年紀上不會差好遠，跟他好親近。」

在小儀心中，蔡一傑是一個要求很高的人，小儀說：「他是事事追求完美的人，不可以有錯誤，在能力範圍裡做到最足準備，令事情出來是靚。」

不過小儀卻認為，若果身邊另一半是「完美型」，定必會有一定壓力，「覺得身邊人追求完美的話，隔離的人一定幾辛苦，但若然愛這個人，知道他追求完美，都會盡量配合，盡量做到自己開心，他又開心。」

▲ 蔡一傑談對象。

節目中，小儀為蔡一傑親手製造戒指，逗得蔡一傑非常開心，在鏡頭前不禁吻小儀臉頰，令小儀暈大浪。席間小儀問到蔡一傑渴望哪一種感情生活？蔡一傑表示：「沒渴望、沒寄望，總之盡量享受生命，感情生活有與否不重要，最好有，不過沒有亦無妨。」

問到甚麼人會吸引到蔡一傑？他說：「健康型，鍾意女生膊頭好橫，像歐鎧淳，膊頭又橫、又夠高、樣子甜美、腳又長。」

▲ 跟偶像談情。

提到戒指，小儀透露過往亦試過一次收到男朋友送戒指：「有次行街，見到隻戒指幾特別，對方買了送給我，得一個男朋友送過戒指，收戒指是一個認定動作。」

《小儀與13型男》即將圓滿結束，小儀有不同體會：「由始至終都追求愛情，現在追求平實愛情。我仍未結婚，世俗眼光會話我嫁唔去、冇人要，但我反而會愈來愈欣賞自己這年紀，40歲開始已經有此感覺。每一年都會欣賞自己的歲數，因為代表有所成長，那一年所吸收到的，都可以給對方。」所以小儀相信她將來的男友，會幸福過她以前的男友。

