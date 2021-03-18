【老師辛酸】遭家長鬧網課廢促全面復課　中學老師有苦自己知︰ 聽到白𢭃人工好難過

▲ 疫情下，有家長鬧上網課沒用，責備老師不全面復課，有中學老師在網上平反。

現時學校未全面復課，有家長心痛子女返學上實體課後，趕頭趕命返屋企上Zoom，斥上網課沒用，有家長更因而不滿老師。一名中學女老師在網上討論區發文，有感每日都有人開帖鬧老師，想平反一下，分享心聲。

該名老師於16日（周二）在網上討論區「親子王國」發帖，她是某Band 2中學的主科老師，有教中一、中四及中六學生，她亦是兩孩媽媽，明白不少家長希望子女復課，了解家長的訴求，可是有感家長日日在埋怨，對小朋友沒有幫助。她列出3項家長對老師的指控，逐一去澄清。

指控1︰老師得閒無所事事

被家長「話我哋好得閒？」，她以自己為例，指出中四五每日回校上課，然後中一至三輪住回校，老師每日早上8時至下午1時要進行實體課及Zoom網課，下午再為高年級補課和開會，網課準備比實體課更多。她坦言全部都是心機時間︰

教咗咁多年，我合埋眼都背到課本內容，但上網課，為咗令學生更有興趣及專注，我哋要諗好多活動，舉例整個Kahoot玩15分鐘，但準備功夫隨時一兩個鐘，仲要將好多教材電子化，等學生睇得更容易。

指控2︰老師不批改功課

該老師分享自己情況，學生每日google classroom交功課，她就在平板電腦開來改，大呻「有時學生又scan得衰，有時好矇、有時cut緊啲字，我俾收到實體功課用多起碼一倍時間批改。」

在昔日面授時，遇到學生不明白課堂內容，她可留在校指導，現時「隔山打牛」始終不夠直接。又例如批改作文，她每份都會拍片給予學生意見，很花時間與心機。

指控3︰老師不檢測不復課

依樓主的情況是校方沒徵詢老師的意願，不安排老師接受檢測。以她所知，身邊老師同事都願意檢測，希望盡快復課。

成日開口埋口話老師嘆慣，白𢭃人工，對於真心為學生付出的老師，聽到真係非常難過。

她舉例解釋一間24班的中學，除了大約60名老師，還有書記、工友、技術人員等接近100個職員，全面檢測是包括每一個職位，只要有一個人不願意，都沒辦法全面復課。有感教育局將個責任推給學校處理，未有明確指引。她重申︰

我不可以代表全香港幾萬個老師！我只係講我唔介意檢測，亦希望大家明白，唔係所有老師都拒絕檢測的。

網民明白老師用心良苦

該老師明白不同人各有意見，只希望家長們都理性分析，互相尊重。不少網民加入一起討論，有的負評子女的老師不如樓主般用心備網課，有更多網民理解老師的狀況，並分享孩子都遇到好的幼稚園、小學及中學老師，鼓勵一眾老師！部分留言如下︰

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳