【星二代尖子】李連杰女兒半歲起補習接受新加坡教育　虎媽利智培育學霸大女入讀哈佛

▲ 李連杰讚揚太太利智教女有方，培育出兩名女兒皆入讀美國頂尖學府，大女更成為哈佛大學尖子生。

57歲武打巨星李連杰與59歲第二任太太利智育有兩名女兒Jane和Jada，一家四口早年移居新加坡生活。李連杰曾形容利智是「非常虎媽」，自女兒6個月大開始補習，在悉心栽培下，現年21歲的大女Jane成功入讀首屈一指的哈佛大學，細女亦就讀頂尖學府高中。昨日Jane貼出兩姊妹的新相，慶祝妹妹18歲生日。

21歲的Jane在IG貼出兩姊妹在街頭食雪糕的相片，兩姊妹頭貼頭非常親密。Jane以英文留言祝福妹妹生日快樂，並表示不敢相信她已經18歲，自覺有這個妹妹真幸運。

雖然妹妹比我小3歲，但你成熟有智慧，我還有很多東西要向你學習，對你的為人感到敬佩，而你的同理心和正義感也令人欽佩。我愛你！

▲ 21歲Jane貼出姊妹照祝賀妹妹Jada 18歲生日。（IG圖片）

Jane和Jada是李連杰與第二任太太、亞姐冠軍利智的女兒，自小在新加坡生活，新加坡教育融合中西方文化，亦出名嚴謹。

李連杰形容愛妻「非常虎媽」

李連杰形容兩夫妻是嚴母慈父配，他認為女兒要嬌養，不應管得太嚴，因自己工作繁忙與女兒少見面，怕太嚴格會令女兒留下壞印象。反之利智教女非常嚴格，被李連杰形容為「非常虎媽」。

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根據美國0至3歲的早期教育指引，利智很重視女兒的早期教育，在大女9個月大時就聘請老師，後來她竟說「教晚了」，在細女未夠6個月大就請老師，因6個月大的孩子已可吸收色彩及聲音。其後兩夫妻將學業交由補習老師負責，在學習上發現哪一方面有需要，就會安排專責老師教導。

Jane曾接受訪問表示，父母從小教導不能依賴物質，要靠自己努力才能得到想要的東西。父母亦自小向她們灌輸，凡事要靠自己努力才得到成功。

父母告訴我，他們成功並不代表我成功，我要靠自己努力。

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大女靠自己努力考入哈佛

Jane一直努力證明自己，才藝兼備的她曾學拉丁舞，6歲時已贏過兩次全國舞蹈大賽冠軍，小時候更曾於劉德華的演唱會當嘉賓表演跳舞。之後積極參與學校活動，包括公益、跳舞、畫畫、吹笛、彈鋼琴，並當上學生會主席，是靠同學投票而非父母地位。

到她考大學時，分別獲3間世界知名學府哈佛大學、耶魯大學和普林斯頓大學取錄，最後她與妹妹及同學商量後，最後選定入讀哈佛大學讀文理學士課程。李連杰曾笑言不敢出聲，「一旦選錯了大學，她會說是我們，所以我叫她們自己選。」

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細女入讀前美國總統母校

至於細女Jada則具音樂天份，11歲時已在新加坡作長笛表演。完成新加坡學業後，她跟隨姐姐到美國留學，現就讀美國最著名兼最早開辦的私立寄宿學校菲利普斯學院（Phillips Academy），是美國前總統約翰甘迺迪、喬治布殊父子的高中母校。

李連杰透露過細女當年考到美國最頂尖的5間高中，最後選讀最著名的一間，又指自言毋須為女兒選校操心，因她們的朋友圈非常厲害，會討論整個東南亞和美國升學選校事宜。

1778年創校的Phillips Academy的寄宿學費每年$61,950（逾48萬港元），而日校學校每年約4萬5千元（約35萬港元）。學生來自五湖四海，多達51個國家，而學校課程超過300個。

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責任編輯︰林綺玲