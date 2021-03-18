【產後最痛】新手媽順產坐月傷口劇痛發炎　揭醫生疏忽下體內遺大塊染血紗布

▲ 內地一名新手媽媽順產後傷口劇痛，揭發醫生疏忽把大塊紗布遺留在她下體內。

產後媽媽要好好坐月調理身體，才能盡快恢復體力照顧初生兒。內地一名新手媽媽順產後坐月，卻感到傷口劇痛，揭發醫生疏忽把大塊紗布遺留在她下體內，導致她的傷口發炎。

綜合內地傳媒報道，該名高姓新手媽媽來自江蘇常州，她於1月28日在新北區春江人民醫院順產誕下女兒，升格為人父母的她與王姓丈夫均感到高興。可是她在坐月期間持續感到下體不適，夫妻最初以為這是產後的正常反應。

下體內遺大塊染血紗布

不過，新手媽媽的不適愈來愈嚴重，直至3月3日夫妻自行檢查，竟然在媽媽下體內發現一塊紗布。翌日他們到春江人民醫院跟進事件，新手媽媽接受治療，院方為她將染血紗布取出。當時院方承認這是他們的責任，待新手媽媽治療後再處理事件。

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其後王男帶妻子到另一所醫院檢查，結果發現她傷口發炎，即使吃過藥，幾天後覆診仍是發炎狀況，而且尿道也受感染。於是夫妻向春江人民醫院交涉賠償，但院方態度輕視，丈夫因而向傳媒揭發事件。

院方︰醫生犯低級錯誤

當地傳媒聯絡到該院副院長，對方坦承事件因醫院的失誤造成，指出產科醫生在手術過程中犯下低級錯誤。他解釋高姓新手媽媽順產時是晚上，產後由一位老醫生為她縫合傷口，卻未有取出用作止血的紗布，並稱醫院從沒發生這類事件，表示院方願意承擔責任。

王男本周二（16日）向傳媒透露，妻子經過治療後傷口發炎情況改善，他們亦與院方達成和解協定，院方會賠償他們1.35萬元人民幣（約1.6萬港元）。

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責任編輯：王明芳