【祖藍回巢】王祖藍明天正式上任TVB高層　任首席創意官：服務香港觀眾

▲ 王祖藍正式上任首席創意官。

TVB今年出現重大人事變動，已上任無綫集團副總理的曾志偉入主掌管綜藝、音樂製作及節目，王祖藍榮升無綫首席創意官。而祖監今日向傳媒表示，明天將會正式履任。

王祖藍向各大傳媒發短訊，表示自己明天會正式上任。

▲ 王祖藍跟曾志偉正式上任。（東星圖片）

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祖藍稱：

本人正式到職履新TVB任「首席創意官」，服務香港觀眾！今年第一次和大家打招呼，在此祝願各位傳媒朋友工作愉快！事事如意！身體健康！

早前王祖藍原定4月回巢拍攝TVB古裝喜劇，但他已向傳媒表示，因要協助曾志偉完成綜藝節目改革，分身不暇故已辭演劇集。

他坦言因為綜藝工作太忙，希望專心協助志偉，二人現時已完成新節目分工，但不透露新節目內容。

原先安排合作拍劇的蔡思貝與陳瀅，稱暫未收到消息，但會配合公司安排。

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返TVB盼減少山頭文化

近年在內地發展甚好的祖藍，曾表示回巢最大考慮是要捨棄一些內地的事情，因他在內地發展已較成熟，這令他有點猶疑。

不過他最後被志偉打動。祖藍稱：「公司副總經理（曾志偉）一再遊說我有機會為香港觀眾服務，要把握此機會！獎門人一向認真，以前拍賀歲片已經天昏地暗，我笑他退休時先接份新工......其實我們一樣希望服務香港觀眾.....」

他指：「我希望將在內地學到的知識去開創更大市場同空間。對於汪阿姐提出要減少山頭文化，包容所有人，他早已經同我講過，現在最重要係團結公司上下。我日日都要返辦公室，我也是一名員工打一份工，希望同同事一齊分享同成長，就如婚姻一樣!」

同場加映：高海寧訪問