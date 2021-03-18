【新冠肺炎】今日新增10宗確診 6宗本地感染包括3宗源頭不明個案
社會 14:02 2021/03/18
本港新冠疫情反覆，衞生防護中心今日（18日）公布，新增10宗確診個案，其中6宗本地個案包括3宗源頭不明個案。同日錄得約10宗初步確診。
源頭不明個案如下：
- 第11,345宗：15歲男學生，3月12日出現發燒及咳嗽，3月16日日到流動採樣站接受檢測，其後確診，最後回校上課日期為3月12日，居深水埗大南街 142-144號
- 第11,346宗：35歲女子，居堅尼地城士美菲路85號寶德大廈，3月6日失去嗅覺，並於3月16日出現氣促，3月16日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為一名市場經理，最後上班日期為3月15日
- 第11,351宗：36歲男子，居荃灣綠楊新邨F座，3月4日出現喉嚨痛，3月16日遞交樣本，其後確診。病人為一名工程師，最後上班日期為3月8日。
最新27間疫苗接種中心如下：
▼點擊圖片放大
+3
+2
同場加映，產後小腹鬆弛肚腩現形恐患腹直肌分離，專家拆解成因及治療方法：
TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：郭詩詩