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【醬料受潮】食拉麵加辣椒粉倒出一堆幼蟲　事主崩潰：有很多活生生幼蟲

食用安全 19:09 2021/03/18

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一名女子吃麵時加辣椒粉，豈料倒出一堆幼蟲。

調味料保存不當，很易滋生害蟲。台灣一名女子煮拉麵後，灑上辣椒粉，豈料發現倒出一堆幼蟲。打開盛載調味粉的瓶子，她更發現整瓶也被污染，內有很多活生生的幼蟲。有網友指出，這種蟲常出現於受潮調味粉中。

該名女網民在facebook群組「爆怨公社」發文分享經歷，指自已在家煮豚骨拉麵後，灑些辣椒粉準備進食，豈料卻發現麵上多了些黑色幼蟲，她一度以為是蟑螂幼蟲，嚇得她馬上查個究竟，她崩潰直呼：「打開調味粉查看……全部都是……」

於是她立即把麵倒掉，把調味粉丟棄，坦言沒食慾，不想吃午餐了。她疑惑表示，已蓋緊瓶子，不明白為何調味粉還會滋生蟑螂幼蟲。惟再細看影片，有網友發現那不是蟑螂幼蟲，而是煙甲蟲，並指那種蟲經常出現在受潮食品裡面，同時亦代表產品天然，沒加農藥。

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煙甲蟲常見於餅乾麵粉

根據台灣行政院農業委員會農業試驗所網頁的資料，煙甲蟲（Cigarette beetle）屬於害蟲，常見於煙葉、蒜球、甘藷簽、花生、餅乾、飼料、乾果、油料種子、乾椰子肉、麵粉、胡桃肉、蜜餞等。

正確保存醬料方法

天氣潮濕醬料易變壞，Thei食品科學及安全課程特任導師文嘉敏早前接受TOPick訪問時，分享常用醬料及食材的正確保存方法。

1. 豉油、蠔油

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2. 味醂、料理酒

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3. 米

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同場加映：【活得健康啲】攝入重金屬「鎘」可致腎結石　一文睇清5款不含「鎘」安全大米


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責任編輯：羅嘉欣

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