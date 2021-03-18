【尋秦記】滕翼+項少龍相隔廿年再續兄弟情　黃文標轉行賣魚對演戲仍具熱誠

▲ 黃文標跟古天樂於《尋捆記》再續兄弟情。

TVB經典劇《尋秦記》相隔20年以電影版作回歸，日前《尋秦記》首條預告片曝光，即引來網民極大迴響。身為老闆兼演員的古天樂邀來《尋秦記》原班人馬演出，除有林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、雪兒等參演外，古仔對劇裡的配角亦很看重，於劇裡演項少龍好兄弟的「滕翼」亦有在預告片現身。

當年劇集滕翼此角由黃文標飾演，他現在已離開TVB並已轉行賣魚，不過仍有參演劇集及電影，雖然已轉行賣魚，這綠葉演員對演戲依然充滿熱誠。

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▲ 黃文標演的「滕翼」現身預告片。

黃文標大讚古天樂

黃文標於《尋秦記》演重情義、經常於項少龍左右相隨的「滕翼」，他是第一個相信項少龍是由未來穿越古代的人，二人更結拜為好兄弟。

黃文標接受媒體訪問時稱，對於古天樂邀他演出，當然感覺開心，亦估不到相隔廿年後可以演回同一角色。他之後從劇組裡得知，原先劇本沒有「滕翼」此角色，到第10稿才加插此角。

他表示拍畢《尋秦記》後跟古天樂已沒聯絡，料想不到開拍電影版時，對方仍然記起自己，令他非常感動。

另外，他更憶述當年拍《尋秦記》的趣事表示，當年古天樂有不少爆肚位，令他某時也接不住，更大爆古天樂於電影版也有不少搞笑位。

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黃文標擅演惡霸

入行逾30年的黃文標出身至藝員訓練班，他在TVB工作了23年，代表作有《尋秦記》、《學警狙擊》及《使徒行者2》等。留著大鬍子的他常被派演惡霸及收數佬角色，故有TVB「御用收數佬」之稱。

雖然多年來只擔任綠葉，他卻從不介意，更指因遇過太多渴望擔任主角，而給予自己過大壓力的演員鬱鬱而終，所以自己從無想過成為主角，亦深明「知足常樂」的道理。

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黃文標鐵漢柔情

然而，黃文標的「反派形象」卻過於深刻，以致女朋友的母親亦誤會他是「真壞人」。與女朋友拍拖逾9年的他稱，與其母親多年來近乎零交流，對方的反應亦很冷淡。

縱然曾感難受，他卻從未想過放棄戀情。幸好，女朋友亦會不時在母親面前為男朋友美言數句，黃文標亦會於節日上送上禮物，希望她能盡快接受自己。

黃文標於2012年離開TVB外闖，最感激女朋友默默支持。他指彼此財政獨立，女朋友從不介意自己的收入多寡，而且感情穩定亦有結婚共識，相處平淡幸福。

現為自由身的他把自己的定位身價降低，就算只演出二、三線及跑龍套都沒所謂，但前提是能夠維持生活，黃文標多年前轉行賣魚幫補生計。不過對演戲充滿熱誠的他仍將「演員」視為畢生職業，依然參與電影及電視劇演出。

同場加映：陳勉良訪問