【疫市開Show】MIRROR宣布舉行2周年演唱會　無懼入座率減半：付出120%努力

▲ MIRROR將於5月開2周年演唱會。

人氣男子組合MIRROR開演唱會喇!由ViuTV大型選秀節目《全民造星》中出道的男子組合MIRROR於2018年底成軍出道,人氣一直高企,深受廣大觀眾喜愛。

在今日(3月18日),MIRROR宣布將於5月舉行成軍兩周年演唱會。

▲ MIRROR宣布將開兩周年演唱會。(網上圖片)

MIRROR開演唱會

MIRROR在社交平台上宣佈演唱會消息:「其實應該早點舉行,但期間出現更多的考驗,更多的感慨,MIRROR十二子與鏡粉只有一起期待… 現在我們終於可以正式宣佈,珍惜這次跟你見面的機會。」

但由於疫情所限,演唱會人數將有限制,但仍無阻MIRROR的決心:「縱使入座率只可有50%,MIRROR都會付出120%的努力,與你一起感動,一起喝采,We are One and All,從不只你一個。」

演唱會現定於2021年5月6至8日於九龍灣匯星Star Hall舉行,共分3個票價($1,280、$780及$580),並於3月25日早上10時於網上公開購票。

MIRROR是香港大型男子跳唱組合,成員包括姜濤、楊樂文(Lokman)、陳卓賢(Ian)、江𤒹生(Anson Kong)、王智德(Alton)、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳瑞輝(Frankie)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)2、邱士縉(Stanley)和邱傲然(Tiger)。

MIRROR早於2018年出道只有1個半月時已舉辦首場演唱會,也是香港第一隊出道只有49日就舉辦演唱會的團體,可見其人氣之高。

