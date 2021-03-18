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【疫市開Show】MIRROR宣布舉行2周年演唱會　無懼入座率減半：付出120%努力

娛樂 13:41 2021/03/18

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MIRROR將於5月開2周年演唱會。

人氣男子組合MIRROR開演唱會喇！由ViuTV大型選秀節目《全民造星》中出道的男子組合MIRROR於2018年底成軍出道，人氣一直高企，深受廣大觀眾喜愛。

在今日（3月18日），MIRROR宣布將於5月舉行成軍兩周年演唱會。

【超級經理人】花姐甘做MIRROR「阿四」　Anson Lo+Edan談與經理人「愛恨情仇」

MIRROR宣布將開兩周年演唱會。（網上圖片）

MIRROR開演唱會

MIRROR在社交平台上宣佈演唱會消息：「其實應該早點舉行，但期間出現更多的考驗，更多的感慨，MIRROR十二子與鏡粉只有一起期待… 現在我們終於可以正式宣佈，珍惜這次跟你見面的機會。」

但由於疫情所限，演唱會人數將有限制，但仍無阻MIRROR的決心：「縱使入座率只可有50%，MIRROR都會付出120%的努力，與你一起感動，一起喝采，We are One and All，從不只你一個。」

演唱會現定於2021年5月6至8日於九龍灣匯星Star Hall舉行，共分3個票價（$1,280、$780及$580），並於3月25日早上10時於網上公開購票。

【叱咤樂壇頒獎禮】MIRROR＋姜濤背後的造星者 花姐曾一事離大台憑實力終獲肯定

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MIRROR是香港大型男子跳唱組合，成員包括姜濤、楊樂文（Lokman）、陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）、王智德（Alton）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）2、邱士縉（Stanley）和邱傲然（Tiger）。

MIRROR早於2018年出道只有1個半月時已舉辦首場演唱會，也是香港第一隊出道只有49日就舉辦演唱會的團體，可見其人氣之高。

同場加映：MIRROR專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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