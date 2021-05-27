【英文不定詞】英文不定詞（The Infinitive）     3個不定詞前不用加「To」

The Infinitive（不定詞）是動詞的原型，例如eat 的原型便是eat。不定詞分兩種形式，一種帶to，置於不定詞前，另一種不帶to。在哪些情況下要加to，哪些情況不用加，往往難倒不少學生，但其實只要注意以下3種情況，便能輕鬆掌握。

1. 在感官動詞後

感官動詞（verbs of perception）用來描述人五官感受到的動作，例如watch, read, see, hear, smelt, felt 等，在這些動詞之後，通常會用不帶to的不定式，例句如下：

They smelled something burn/burning there. 他們那裏嗅到有些東西在燃燒。 I heard him sing/singing at the park. 我在公園聽到他唱歌。

2. 在部分情態動詞後

在部分情態動詞（Modal Verbs），例如must, should之後，我們會用不帶to 的不定式，例句如下：

You must study hard. 你應該努力讀書。 You should not come home late. 你不應該太晚回家。

3. Let 和Need後不加to

而在Let和Need等動詞後，我們也會用不帶to 的不定式，例句如下：

Don't let him go. 不要讓他離開。 We needn't worry about him. 我們不用擔心他。

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