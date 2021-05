【英文不定詞】英文不定詞（The Infinitive）     3個不定詞前不用加「To」

The Infinitive(不定詞)是動詞的原型,例如eat 的原型便是eat。不定詞分兩種形式,一種帶to,置於不定詞前,另一種不帶to。在哪些情況下要加to,哪些情況不用加,往往難倒不少學生,但其實只要注意以下3種情況,便能輕鬆掌握。

1. 在感官動詞後

感官動詞(verbs of perception)用來描述人五官感受到的動作,例如watch, read, see, hear, smelt, felt 等,在這些動詞之後,通常會用不帶to的不定式,例句如下:

They smelled something burn/burning there. 他們那裏嗅到有些東西在燃燒。 I heard him sing/singing at the park. 我在公園聽到他唱歌。

2. 在部分情態動詞後

在部分情態動詞(Modal Verbs),例如must, should之後,我們會用不帶to 的不定式,例句如下:

You must study hard. 你應該努力讀書。 You should not come home late. 你不應該太晚回家。

3. Let 和Need後不加to

而在Let和Need等動詞後,我們也會用不帶to 的不定式,例句如下:

Don't let him go. 不要讓他離開。 We needn't worry about him. 我們不用擔心他。

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD