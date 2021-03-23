【靚太安樂窩】55萬裝修748呎麗港城方便過海返工返學 慳家港媽：九龍樓價比港島低
港島樓價普遍比九龍高，觀塘、藍田及將軍澳一帶的地區都成為過海上班上學家庭的搶手盤。一家4口連工人姐姐早前由將軍澳的細單位搬到藍田麗港城的大單位，並把本身殘舊的單位進行大改造。
點擊大圖了解裝修前的情況：
負責這單位裝修的Castle Design House Ltd的室內設計師Chris接受TOPick訪問，指戶主本身住在將軍澳細單位，但受惠1000萬以下樓價可做8成按揭，戶主搬入更方便過海的藍田麗港城。
港島樓價比較高，因此選擇樓價較合適的藍田麗港城！
全爆單位重新規劃及設計
點擊大圖了解裝修後的客廳、廚房及廁所：
單位原有裝修太殘舊，全屋幾乎貼滿發黃的牆紙，加上間隔不適合戶主一家，因此他們決定把單位重新規劃及設計，變成間隔實用的北歐風格安樂窩。
設計師把單位全爆，拆剩客廳兩幅主力牆及廚房的主力牆，重新規劃主人房、兒子房、女兒房、工人房及兩個廁所的大小及位置。單位採用很多木系元素設計家居，營造一種溫馨舒適感覺。
點擊大圖了解裝修後的主人房：
另外，廚房變為開放式廚房，擴大客廳的空間感，女戶主可一邊下廚，一邊與坐在飯桌區的家人和朋友傾談。女兒房擺放了她的鋼琴，讓她在房內練琴。
點擊大圖了解裝修後的女兒房、兒子房及走廊：
至於主人房，Chris改動套廁的位置，由套廁門向床頭改為套廁門向床尾，改善觀感及男女戶主的睡眠質素。
雖然一家4口比較多雜物，而男戶主更有收藏模型車的習慣，但單位樓底只有9呎，如做地台，會增加壓迫感。因此，Chris設計多用隱藏式的入牆櫃，令視覺效果更整齊。
約55萬裝修全家
裝修後，戶主一家節省出門過海的時間，小朋友不用遊太耐車河上學和回家。整個工程共花了約55萬，用了4個月完工，費用細項如下：
- 現場木器、傢俬及所有門：$12萬
- 木工：$10萬
- 電力：$10萬
- 泥水：$8萬
- 清拆：$5萬
- 水喉：$4萬
- 油漆：$6萬
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記者：王芷瑩