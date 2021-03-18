【$1.1億彩池】六合彩周五攪珠巨額彩池 頭獎獨中料得1.1億元【附最旺號碼分析】
社會 14:18 2021/03/18
六合彩第21期明晚（19日）攪珠，由於已連續9期無人中頭獎，頭獎多寶已累積到1.1億元。受惠於今期大額多寶，最新總投注額已有7,500萬元。在中環士丹利街投注站，中午有大批OL到場排隊，往投注戶口存款，之後買彩票碰碰運氣。
即睇攪出較多的「最旺號碼」分析：
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馬會稱，現時場外投注處不設六合彩投注，只會投注戶口提存、兌換現金券、賽馬及足球投注、中獎彩票派彩，以及開設或重啟投注戶口服務。
回顧過去50期的六合彩攪珠，攪出最多的號碼約有5個，其中「21」及「24」號也出現過14次；其次是「45」曾攪出12次，之後輪到「11」及「28」也分別攪出11次。
至於號碼球顏色，過去50期來說，攪出綠色球較多，佔總數39%，其次是紅色有35%；至於藍色球的出沒率較低，只有26%。
相連號碼方面，過去50期的攪出機率較低，組合「15」、「16」，以及組合「20」、「21」也出現過3次。
至於近年售出較多頭獎彩票的投注站，分別有中環士丹利街、屯門市廣場、沙田好運中心、九龍灣德福，以及觀塘廣場等。
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記者：吳卓峰