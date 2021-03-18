【本地感染】35歲市場經理失嗅覺後仍上班　Ursus Fitness再增3人染疫

▲ 今日新增源頭不明個案中，包括一名35歲女市場經理，發病後10日始檢測確診。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日(18日)新增10宗確診個案，當中6宗屬本地感染，有3宗涉感染源頭不明個案，包括一名35歲女市場經理，發病後10日始檢測確診；而西營盤Ursus Fitness群組則再多3人確診，累計已有135人染疫。

今日新增感染源頭不明的本地個案中，涉及一名35歲女市場經理，早於3月6日已有失去嗅覺症狀，3月16日再有氣促，當日到社區檢測中心接受檢測，其後確診，最後上班日期為3月15日。

根據衞生防護中心昨日公布，患者於葵涌工作，曾於3月8日求醫，獲建議病毒檢測，惟患者未有進行檢測，發病後曾與患者一同工作和食飯的人士需要跟進。

另外，西營盤Ursus Fitness群組再多3人確診，群組累計已有135人染疫，新增個案如下：

第11,344宗：30歲男子，一直無病徵，居銅鑼灣海宮大廈

第11,348宗：42歲男子，3月16日發病，居薄扶林翠海別墅A座

第11,349宗：34歲女子，3月16日發病

至今本港個案累計11,351宗，包括11,350宗確診個案及1宗疑似個案，同日再錄得約10宗初步確診個案。

港府昨晚（17日）將銅鑼灣海宮大廈及海都大廈列為「受限區域」，即看昨晚情況：

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責任編輯：陳正怡