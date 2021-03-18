【入稟索償】遭警車從後撞上致受傷　小巴司機入稟向警方索償

▲ 小巴司機早前入稟區域法院向警方索償。（資料圖片）

前年5月21日元朗形點商場外發生4車相撞交通意外，涉事車輛包括2輛警車、1輛小巴及1輛私家車，小巴司機早前入稟區域法院向警方索償，指小巴從後被私家車撞到，並衝前撞向前面的警車，及後發現最後方有另一輛警車，而車上的警員事後被控不小心駕駛，小巴司機遂要求警方賠償損失。

原告為小巴司機吳沛泉；答辯人為律政司司長，代表警務處處長一方。

入稟狀指，意外發生於2019年5月21日下午，原告當時駕駛小巴途徑元朗形點商場外，前面有一輛警車，當兩車在馬路上停下後數秒，小巴從後被一輛私家車撞到，衝前並撞上前面的警車，原告的頸及手部感痛楚，他往後望時發現私家車停在其右後方，而小巴車尾後則有另一輛警車。駕駛該警車的警員事後被票控不小心駕駛，早前罪成被判罰款1,800元。

入稟狀又指，有關交通意外由駕駛該警車的警員引起，警方須為原告在該意外所蒙受的損失及傷害負責，原告遂要求答辯人作出賠償。

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記者：林欣樂