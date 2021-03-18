  • 26°C
香港時間 : 2021318日 (週四) 16:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【入稟索償】遭警車從後撞上致受傷　小巴司機入稟向警方索償

社會 15:07 2021/03/18

分享：

熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

小巴司機早前入稟區域法院向警方索償。（資料圖片）

前年5月21日元朗形點商場外發生4車相撞交通意外，涉事車輛包括2輛警車、1輛小巴及1輛私家車，小巴司機早前入稟區域法院向警方索償，指小巴從後被私家車撞到，並衝前撞向前面的警車，及後發現最後方有另一輛警車，而車上的警員事後被控不小心駕駛，小巴司機遂要求警方賠償損失。

原告為小巴司機吳沛泉；答辯人為律政司司長，代表警務處處長一方。

入稟狀指，意外發生於2019年5月21日下午，原告當時駕駛小巴途徑元朗形點商場外，前面有一輛警車，當兩車在馬路上停下後數秒，小巴從後被一輛私家車撞到，衝前並撞上前面的警車，原告的頸及手部感痛楚，他往後望時發現私家車停在其右後方，而小巴車尾後則有另一輛警車。駕駛該警車的警員事後被票控不小心駕駛，早前罪成被判罰款1,800元。

入稟狀又指，有關交通意外由駕駛該警車的警員引起，警方須為原告在該意外所蒙受的損失及傷害負責，原告遂要求答辯人作出賠償。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂

相關文章

【確診大廈】再多6宗本地感染個案　堅尼地城寶德大廈荃灣綠楊新邨均有住客染疫
今日 14:36
【確診大廈】再多6宗本地感染個案　堅尼地城寶德大廈荃灣綠楊新邨均有住客染疫
【新冠肺炎】今日新增10宗確診　6宗本地感染包括3宗源頭不明個案
今日 14:02
【新冠肺炎】今日新增10宗確診　6宗本地感染包括3宗源頭不明個案
【虐殺女童】精神科醫生指繼母沒有精神病　失去自控只選擇性地針對女童及小兄長
今日 13:42
【虐殺女童】精神科醫生指繼母沒有精神病　失去自控只選擇性地針對女童及小兄長
律政司 警務處 商場 經濟 小巴 交通 司機 元朗 形點 YOHO Mall

最高瀏覽

【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
18:03 2021/03/17
【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
13:44 2021/03/16
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
10:55 2021/03/16
【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有