【虐殺女童】繼母向精神科醫生稱年少時曾遭性侵　與前夫離婚後大受打擊

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（18日）於高等法院續審。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（18日）於高等法院續審。青山醫院精神科顧問醫生今出庭就案中繼母的精神狀況作供，並透露繼母與她會面時，曾提及於13歲及17歲那年遭強姦，亦曾由前夫陪同墮胎，她於2015年與前夫離婚時大受打擊。

▲ 青山醫院精神科顧問醫生廖清蓉。（楊詠渝攝）

青山醫院精神科顧問醫生廖清蓉今於庭上讀出她與繼母會面後撰寫的醫療報告，報告中指出繼母向她講述其背景。繼母指她是家中獨女，與父親關係欠佳，父母於她的16、17歲的時離異，繼母亦有自殘的習慣。繼母又指她於13、14歲那年曾遭強姦，16歲的時候決定辭職，依靠積蓄維生，其後於17歲那年再次遭人強姦。

繼母又指她早年與前夫結婚，前夫曾陪同她接受墮胎手術，兩人其後誕下女兒Y，並於2015年離婚，繼母亦因此大受打擊。繼母其後於2016年2月透過微訊結識案中父親，兩人於同年11月結婚，並遷入父親的寓所居住。

惟繼母與父親的家人關係欠佳，因此兩夫婦於2017年8月帶同3名小朋友遷出，遷往與繼外婆同住。繼母於會面中向醫生指出，自此她便會打女童Z及其小兄長X的手板，而父親亦會以藤條打兩兄妹，原因多數是X說謊。繼母又提及她偶然會不讓兩兄妹吃飯，但X亦曾拒絕吃她煮的早餐。繼母又指為免兩兄妹身上的傷痕被發現，她會為兩兄妹向學校請病假。

至於Z，繼母則指父親亦會以藤條打Z，原因多數是Z的自理能力差、拒絕回應繼母的指示，繼母又指Z曾經偷錢買食物，而繼母亦承認她曾拒讓Z吃飯，以及綁起兩兄妹，以防他們觸碰身上的傷口，每次綁起約數分鐘至兩小時不等。

繼母又指後來夫婦二人打兩兄妹的次數增多，當中6至7成時間是父親打兩人，而餘下3至4成時間則是她打兩人，但她於2017年12月已停止打兩人，而父親則直至12月底才停手。繼母又提及曾跟3名小朋友玩「飛高高」，但並沒有碰到天花。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝