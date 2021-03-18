海關檢獲約2000萬元懷疑走私貨物　32歲男涉案被捕

▲ 海關檢獲一批懷疑走私貨物，包括電子產品、高價食材和化妝品，估計市值約2000萬元。（海關提供）

海關前日（16日）在流浮山偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲一批懷疑走私貨物，包括電子產品、高價食材和化妝品，估計市值約2000萬元。行動中，海關拘捕一名32歲懷疑涉案男子。案件仍在調查中，被捕男子現正保釋候查。

海關人員當日在流浮山進行反走私行動，在岸邊發現數名可疑男子利用一條附有金屬滾輪的滑梯，將紙箱從一輛貨車搬運到快艇，遂採取行動，該些男子隨即登上快艇逃去。海關人員其後在附近一帶截獲該輛懷疑涉案貨車，並於車上檢獲一批懷疑走私貨物，包括電子配件、智能電話鏡頭、乾鮑魚、燕窩、乾海參和化妝品。

海關強調執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，並會與本地及海外執法機關加強情報交流，全力遏止相關活動。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。

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責任編輯：陳子謙