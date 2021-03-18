【哥斯拉大戰金剛】現身香港展生死戰 兩大神獸登陸銅鑼灣 娛樂 13:13 2021/03/18 分享： 熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞 ▲ 《哥斯拉大戰金剛》 荷里活新片《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）內，兩大巨獸交戰，並在戲中於香港生死決鬥，而影片廣告亦在銅鑼灣出現，如哥斯拉與金剛登陸銅鑼灣。 連場激戰外，還有動容情節。故事先從金剛說起，牠與守護者踏上尋找真正家園的驚險旅程，同行小孤女Jia，更能跟牠以特殊而強大的力量深深聯繫著。 團隊意外地和哥斯拉狹路相逢，隨即引爆出腥風血雨的衝突，世界命脈隨時變天。大戰背後的無形力量，深藏於地心深處謎團一觸即發。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【魔龍王國】迪士尼公主形象新突破 豐富娛樂不忘言志 15:28 2021/03/10 【魔龍王國】迪士尼公主形象新突破 豐富娛樂不忘言志 【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕 古天樂+林峯凍齡對決【有片】 11:39 2021/03/16 【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕 古天樂+林峯凍齡對決【有片】 【媽媽的神奇小子】改編前殘奧金牌主勵志人生 吳君如演蘇樺偉「神奇母親」【有片】 12:23 2021/03/17 【媽媽的神奇小子】改編前殘奧金牌主勵志人生 吳君如演蘇樺偉「神奇母親」【有片】 荷里活 科幻片 動作片 電影