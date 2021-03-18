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【哥斯拉大戰金剛】現身香港展生死戰　兩大神獸登陸銅鑼灣

娛樂 13:13 2021/03/18

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《哥斯拉大戰金剛》

荷里活新片《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）內，兩大巨獸交戰，並在戲中於香港生死決鬥，而影片廣告亦在銅鑼灣出現，如哥斯拉與金剛登陸銅鑼灣。

連場激戰外，還有動容情節。故事先從金剛說起，牠與守護者踏上尋找真正家園的驚險旅程，同行小孤女Jia，更能跟牠以特殊而強大的力量深深聯繫著。

團隊意外地和哥斯拉狹路相逢，隨即引爆出腥風血雨的衝突，世界命脈隨時變天。大戰背後的無形力量，深藏於地心深處謎團一觸即發。

撰文 : TOPick柴犬出動

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