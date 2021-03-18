【覆核獲批】涉網上煽動包圍新屋嶺改判監13個月　上訴庭指具破壞公眾秩序風險

▲ 地盤工人涉網上煽動包圍新屋嶺改判監13個月。

地盤工人以「金正恩」帳户涉在社交媒體公開群組呼籲他人包圍新屋嶺扣留中心，早前經審訊後，被裁定煽惑他人參與非法集結罪成，被判160小時社會服務令，律政司認為判刑過輕申請覆核。上訴庭今（18日）聽取雙方陳詞後批准申請，指案情十分嚴重，帖文內容針對攻擊執法人員，對公眾秩序造成破壞風險，改判監13個月。

答辯人潘榕偉（38歲）早前被裁定1項煽惑他人參與非法集結罪名成立。控罪指他於2019年9月19至21日期間，非法煽惑身份不明人士在新屋嶺扣留中心外參與非法集結。案件經審訊後，裁判官裁定罪名成立，判社會服務令160小時，律政司認為刑期過輕，要求判處監禁。

上訴庭聽取雙方陳詞後，首席法官潘兆初指出，原審裁判官判處160小時社會服務令，原則上犯錯及明顯過輕。潘指本案十分嚴重，根據罪行的處境及手法，以及帖文內容及訊息，均是針對執法人員作攻擊，對公眾秩序破壞構成風險，被告沒有刑事記錄，仍須判監15個月，考慮到被告已被還押14天及完成40小時服務令，加上案件屬刑期覆核，酌情減刑至13個月，稍後頒布書面判決書。

律政司一方今申請時指，煽惑的判刑起點應與所涉被煽惑罪行掛勾，因若沒有人作出煽惑行為的話，非法集結行為大可避免及不會發生，因此認為應以此作為起步點。律政司一方認為即使沒有實際發生，但亦應考慮若真的發生及預期後果。

法官質疑1000個人與2個人到新屋嶺的罪責不同，會否考慮時有難處。

律政司一方則指，本案帖文群組中煽惑覆蓋達1萬至2萬人，要求法庭以此作考慮，煽惑3至5人已構成非法集結，法庭作出考慮時應有預防性質，並以此作起步點。

法官質疑最少3個人非法集結，但「最多無人知」，法官亦指以此邏輯的話，若有人透過電視發出訊息，即會有百萬人收看，對此感到疑惑。

答辯人一方回應指認為透過互聯網與即場作出煽惑行為情況不同，認為須視乎情況及覆蓋人數。法官則指互聯網覆蓋更多更遠，為何不能成加刑因素，並指以此方式的目的是希望聚眾越多越好。

答辯人一方則指，有關帖文並沒有指明特定時間，之後的言論亦與指控無關。惟法官認為往後的內容有延續性，當時處境仍不斷說服其他人，當時亦有憎恨情緒，煽動仇警，利用仇警情緒煽動佔用新屋嶺等。

答辯一方強調帖文當中涉及虛構內容，而答辯人亦有悔意，以及已完成40小時社會服務令，望上訴庭考慮。律政司一方質疑答辯人悔意是否真誠，基於作供與警誡說法不同，質疑原審裁判官沒有妥善掌握及處理不足。

控方案情指，案發時被告以名為「金正恩」的Facebook帳戶在群組內發表4則帖文，有帖文聲稱有警員酒後透露，有女示威者在新屋嶺扣留中心內遭性侵及輪姦；另有帖文呼籲「全民包圍新屋嶺，救出義士」。

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記者：林育慧