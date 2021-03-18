【整容背後】韓國31歲女諧星李世英長年被攻擊醜樣　決心整容重新出發：我不想再扮醜

▲ 韓國女諧星李世英長年被攻擊醜樣，決心整容重新出發。

曾出演過韓劇《請回答1988》的31歲韓國女諧星李世英，日前透露因多年來飽受網民觀眾對她的外貌批評，而努力透過化妝減肥，甚至不惜整容來改善外表。現時李世英已暫停大部份幕前工作，轉攻YouTube發展，並揚言：「我不想再扮醜了。」

▲ 韓國女諧星李世英。（網上圖片）

李世英在韓國是頗為著名的諧星，在2015年大熱韓劇《請回答1988》中，飾演女主角同班同學、有「雙門洞王祖賢」之稱的王子賢一角，為人熟悉後迎來眾多出鏡機會，反串男角更是引人發噱。

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但她曾在韓國節目《可以對姐姐說》中透露，自己過去常常因外表遭到網民惡意攻擊，有人甚至留言：「到底父母長成怎樣才智生下你」、「像個男人」、「能結婚嗎？」種種批評令她心碎，亦因此立下決心要徹底改表外表。

李世英本身臉型偏方、雙眼狹長細小、嘴巴微翹，她先透過改善飲食、運動和化妝來讓自己變漂亮，但仍然被抨擊：「長得這麼醜，化妝減肥有什麼用？」

中間轉變過程：

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於是李世英開始整容之路，包括打Botox，其後又做了眼部整容手術：

很多人好奇我做了甚麼手術，雙眼皮手術、眼睛矯正術、上開刀、下開刀、後開刀等…眼睛能做的都做了。

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她更透露，其實也想整鼻及下巴，甚至考慮到醫院做全臉整容手術，但因為遭到日籍男友反對而擱置。整容後的李世英外表有很大變化，而她就表示：「好像克服了自卑感。」

但同時，她也強調不是要鼓吹整容，認為在做任何整容手術前都要做好各方評估，考慮清楚及了解風險。

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責任編輯：羅嘉欣