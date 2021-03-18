  • 26°C
香港時間 : 2021318日 (週四) 16:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【呃Love天團】《出貓特攻隊》班底製作　男女主角拍片向香港觀眾打招呼

娛樂 16:01 2021/03/18

分享：

熱門 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

《呃Love天團》

由《出貓特攻隊》幕後班底製作，《去吧！女神兵團》女神平采娜、泰國《來自星星的你》混血男神納德克Barry、《荷爾蒙》花美男提迪Bank主演的《呃Love天團》今日（3月18日）在香港上映。

《呃Love天團》男女主角拍片向香港觀眾打招呼。

三位主角特地拍片與香港觀眾打招呼，並呼籲：「大家記得買飛入場支持啊！」此外，在電影中完全放飛自我的平采娜對於愛情騙子、賤男有很另類的看法。

她說：「雖然大家都不想遇到愛情騙子、賤男，但如果是像Bank這樣外型乾淨、說話得體再加上非常溫柔的笑容，我想無論哪個女孩都抵擋不到他的魅力，每次聽他說情話都會讓我心花怒放，更別說片場有多少工作人員為他爭風吃醋。」

就連納德克Barry都不得不說：「他充滿魅力，笑容燦爛，深知女性的弱點又能夠投其所好，在片場更加是老少通吃啊！」
 
一向都是花美男現身的Bank花了不少時間研究Petch這個角色：「Barry給我很大的壓力，他在片中造型多變、說話風趣，演甚麼像甚麼，在鏡頭前就像變色龍一般！」

他續稱：「所以我與造型師下了不少工夫研究女生會喜歡的造型、顏色、說話內容與談吐，而且Petch是一個觀察細微的人，能夠由對方的眼神與舉止判讀出對方的心思，所以他才可以將眾多姨姨氹得貼貼服服，進一步達成他想要的目的。」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸　姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍
16:00 2021/02/17
戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸　姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍
【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕　古天樂+林峯凍齡對決【有片】
11:39 2021/03/16
【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕　古天樂+林峯凍齡對決【有片】
【媽媽的神奇小子】改編前殘奧金牌主勵志人生　吳君如演蘇樺偉「神奇母親」【有片】
12:23 2021/03/17
【媽媽的神奇小子】改編前殘奧金牌主勵志人生　吳君如演蘇樺偉「神奇母親」【有片】
電影 愛情片 喜劇片 編劇 導演 泰國

最高瀏覽

【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
18:03 2021/03/17
【衝上雲霄】前港龍機師李傑志決定轉行　開速遞公司做運輸另謀出路
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
13:44 2021/03/16
【最美外婆】50歲凍齡婆婆湊孫被當母子　新手媽呻壓力大︰我媽保養得太好
【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有
10:55 2021/03/16
【星二代】劉小慧兩女入讀母校瑪利諾　大女畢業赴日學整甜品細女轉讀蔡繼有