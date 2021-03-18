【呃Love天團】《出貓特攻隊》班底製作　男女主角拍片向香港觀眾打招呼

▲ 《呃Love天團》

由《出貓特攻隊》幕後班底製作，《去吧！女神兵團》女神平采娜、泰國《來自星星的你》混血男神納德克Barry、《荷爾蒙》花美男提迪Bank主演的《呃Love天團》今日（3月18日）在香港上映。

▲ 《呃Love天團》男女主角拍片向香港觀眾打招呼。

三位主角特地拍片與香港觀眾打招呼，並呼籲：「大家記得買飛入場支持啊！」此外，在電影中完全放飛自我的平采娜對於愛情騙子、賤男有很另類的看法。

她說：「雖然大家都不想遇到愛情騙子、賤男，但如果是像Bank這樣外型乾淨、說話得體再加上非常溫柔的笑容，我想無論哪個女孩都抵擋不到他的魅力，每次聽他說情話都會讓我心花怒放，更別說片場有多少工作人員為他爭風吃醋。」

就連納德克Barry都不得不說：「他充滿魅力，笑容燦爛，深知女性的弱點又能夠投其所好，在片場更加是老少通吃啊！」



一向都是花美男現身的Bank花了不少時間研究Petch這個角色：「Barry給我很大的壓力，他在片中造型多變、說話風趣，演甚麼像甚麼，在鏡頭前就像變色龍一般！」

他續稱：「所以我與造型師下了不少工夫研究女生會喜歡的造型、顏色、說話內容與談吐，而且Petch是一個觀察細微的人，能夠由對方的眼神與舉止判讀出對方的心思，所以他才可以將眾多姨姨氹得貼貼服服，進一步達成他想要的目的。」

