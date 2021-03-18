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【認罪候判】涉向警防線擲雜物　包裝設計師認暴動罪候判

社會 16:05 2021/03/18

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案件於區域法院裁決。（資料圖片）

前年8月5日黃大仙廣場有人舉行集會，當天下午有示威者佔據龍翔道馬路，32歲設計師被指站在示威者前線，並向警方投擲雜物，警員及後向示威者投擲1枚手擲催淚彈，涉案設計師試圖將地上的催淚彈殼擲回，隨即被警員制服。涉案設計師今（18日）於區域法院承認暴動罪，押後至下周一（22日）判刑。

被告為包裝設計師李澤霖（案發時32歲），控罪指他於2019年8月5日在黃大仙龍翔道與其他身份不明的人士參與暴動。

案件原定今早開審，惟開審前被告承認1項暴動罪，案情指，案發當天有數百人在黃大仙廣場參與公眾集會。當日下午，約300名示威者違反不反對通知書條件，突然衝出龍翔道佔據馬路，並以雜物設置路障癱瘓交通。及後警員推進，近30名示威者向警方投擲雨傘及磚頭等物件，有警員受傷。

案情又指，被告站在30名示威者的前線，並向警方投擲雜物，警員及後向示威者投擲1枚手擲催淚彈試圖驅散，被告試圖將地上的催淚彈殼擲向警員，警員立即衝上前將被告制服，同日被捕。法官將案件押後至下周一（22日）判刑。

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記者：林欣樂

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