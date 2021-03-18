【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰

▲ 5歲女兒嫌絕版白色Chanel手袋太簡單，畫上可愛自畫像加簽名，令媽媽崩潰。

幾乎每個女孩心中都有一個夢寐以求的名牌手袋，收藏手袋時更小心翼翼，不過名牌手袋絕不能與小朋友共處。英國一名5歲女童嫌媽媽的絕版白色Chanel手袋太單調，決定在手袋上畫上可愛自畫像並加上簽名，媽媽發現後大為崩潰。

專門修復名牌產品的Handbag Clinic Official在其YouTube頻道上載影片，分享修復2015年停產的Chanel白色GST手袋的片段，指英國一名5歲女童想為媽媽的Chanel手袋增添顏色，以藍色畫筆在白色的手袋上畫上自畫像，旁邊還加上2顆星星點綴，自畫像上還寫上自己的名字Annabelle。

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還原靚靚手袋

媽媽發現後大崩潰，馬上找名牌修復公司幫忙，先以棉花棒加入特別清潔劑去除外層的顏色，再以刷子刷走其餘顏色，及後將白色的液體噴上手袋的表面，手袋瞬間變回純白色。

網民：手袋一定要收好！

不少網民讚揚女兒的自畫像非常特別，「媽媽應該留下女兒的自畫像，這是一個特別設計的手袋」。也有網民替媽媽感到心痛，「如果是我一定很生氣」、「名牌手袋不能與小朋友放在一起」及「手袋和化妝品一樣，要放在小朋友不能隨手拿到的地方。」

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責任編輯：王明芳