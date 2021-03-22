【超市大搜查】83款果仁部份落味精增鹹味　營養師推薦16款低鈉較低脂堅果【附完整名單】

▲ 83款果仁僅3成半屬低鈉。

堅果香口，不知不覺容易吃過量，部份更隱藏高鈉陷阱！TOPick搜羅市面83款不同品牌堅果產品，發現只有3成半產品，即29款屬於低鈉，有7款更是高鈉產品。如攝取過多高鈉食物，可增高血壓風險，引致心臟病、中風和腎衰竭等。TOPick為此訪問健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy），推薦16款較健康的低鈉、較低脂堅果。

TOPick搜羅市面83款不同品牌堅果產品，包括：Sunkist新奇士、Planters紳士牌、時興隆、Hart哈特、佳之選、Meadows、Koh-Kae大哥花生豆、蝴蝶牌等，發現只有29款堅果產品屬於低鈉（每100克食物不超過120毫克鈉）。

眾多堅果產品鈉含量差異甚遠，最低為0毫克/每100克，最高為1046毫克/每100克。據英國NHS對於高鈉的定義：>600毫克鈉/每100克。每天過量攝取鈉，會增加患高血壓的風險，繼而引致心臟病、中風和腎衰竭等疾病。

29款低鈉堅果中，有8款堅果鈉含量均為0毫克，即製作過程中沒有添加其他調味。

29款低鈉堅果一覽（以鈉含量排序，由高至低）：

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部份堅果產品或加添加劑

不過部份牌子會加入添加劑如味精（E621）增加鹹味，市民選購時可細心留意。另外堅果是油脂類食物，接觸空氣後易氧化而影響口感和味道，因此生產商或添加E322（乳化劑）防止油脂氧化，延長食物保質期。而為了令果仁外表維持金黃色，吸引消費者購買，部份會加入E150d焦糖色色素。

Amy表示，如對味精過敏，進食後或出現發熱、舌頭麻痹、頭痛發作等症狀，這類人士應避免選購添加E621（味精）的堅果。

高脂堅果增卡路里易致肥

除了選擇低鈉堅果，選購時亦可留意堅果的脂肪含量。果仁本已是高油脂食物，若再經油炸，可使脂肪含量大增，增加熱量，進食過多易致肥。故Amy亦推薦了16款低鈉而且較低脂的堅果：

16款低鈉+較低脂堅果（以鈉含量排序，由低至高）：

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花生、開心果較低脂

如按種類分類，Amy表示花生、開心果屬於較為低脂的堅果。每100克花生或開心果約含46克脂肪，以一茶匙5克油計算，即含9茶匙油。

而碧根果仁則較高脂，每100克約含67克脂肪，即含13茶匙油。

選購堅果時，Amy表示生產商為提升味道，或會添加味精、鹽、糖等，令堅果的糖分、鈉含量大增。如長期進食過多糖分會增加肥胖的風險；而鈉攝取太多亦會增加高血壓的風險。所以高血壓和糖尿病患應選購無添加調味的堅果。

另外，油脂在高溫下會形成反式脂肪，長期攝取反式脂肪或會增加血液壞膽固醇，降低好膽固醇水平，增加心血管疾病風險。

由於堅果的主要成分為油脂，導致它的熱量較高。建議健康人士每日攝取不多於一個手心份量的堅果份量，以免攝取過多熱量。

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記者：楊宛茜