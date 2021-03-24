【專訪】人生低谷往澳洲工作假期　港韓混血兒Cowdy一次意外到南韓當兵兩年

▲ Cowdy認為兩年的當兵經歷對令原本想放棄人生的他積極起來。（黃建輝攝）

人生中總會遇上低谷，Cowdy在2014年面對「三失」問題，決定離開香港往澳洲進行工作假期，後來更因一次「意外」而到南韓當兵兩年，他坦言當兵生活既辛苦又有趣，更令原本想放棄人生的他積極起來。

他在小時候因為一次意外而導致左眼失明，但失明沒有阻礙他的生活，反而努力進修希望做更好的自己。詳情即看：【下一頁】

Cowdy在2014年完成高級文憑課程後，遇上人生第一個低潮，除了面對失學外，原本兼職的公司亦突然例閉，同一時間當時的女朋友亦提出分手，導致「三失」。事發之後他一直頹廢在家約10個月，後來得到一名中學同學的邀請決定到澳洲展開「工作假期」，既是散心，也是學會走出舒適圈。

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他與朋友於當地展開為期約1年半的「工作假期」，二人主要在農場採摘士多啤梨，惟因天氣問題，二人決定結束工作，來一場韓國滑雪之旅，沒料到入境時因使用韓國護照而被召回南韓當兵。根據韓國的兵役制度，所有身體素質符合條件的男性需在18至28歲之間進入軍隊服役。他指出曾有想過不服兵役，惟若不服兵役或有機會影響韓國母親入境韓國，故決定留在當地當兵。

他形容兩年的當兵生活既辛苦又難忘，其中他曾在射擊訓練中取得「特等射手」，名副其實「神槍手」。不過因為眼疾問題，他被安排擔任「社會服務員」，主要負責公共服務，多數擔任行政補助員、山林監視員、地下鐵站務人員、兵役業務人員等相對較輕鬆的工作。當兵的生活除辛苦外，亦有有輕鬆及「好玩」的時候，

韓國是一個十分重視長尊幼卑的國家，由於我當兵時年紀較大，通常都是負責委派任務予年紀較輕的軍人，因此工作相對簡單。

他更憶述自己曾派往其中一個小區服役，曾協助長者搬約40公斤的米到家中，

試過有婆婆叫我幫她搬一包40公斤的米上6樓的家中，我當時的反應是「不是吧」！不過這是另一個方式去服務社會。

至於其他的工作，他提到夏天時，主要負責種花，曾需在一至兩周內種1600朵花；冬天則需嚴寒的天氣下，以撒「融雪鹽」的方式來融冰、融雪，手機更因為地上結冰而試過在雪地上滑行，導致損壞。兩年的當兵經歷對他的影響很大，除了回港後決定一嘗從事裝修行業之外，亦令原本想放棄人生的他積極起來。

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記者：郭詩詩