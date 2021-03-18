【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福

▲ 日本一對夫妻接受訪問揭開終極AA制的生活。

結婚的意義是為了甚麼？日本一對夫婦顛覆了傳統的婚姻觀，兩人婚後過著絕對的「AA制」生活，除了房租、水電煤費用分開計算，更會分床睡，煮飯也分開調味，甚至老婆幫忙做家務，老公都要計返時薪俾錢。他們還透露兩人從未牽手，但又覺得好幸福，令人感到驚奇！

日本綜藝節目《家ついて行ってイイですか》近日訪問了一對夫妻，現年39歲的Aiko（愛子）和42歲的Kazuki（和樹）於2年前結婚，但婚後生活猶如「室友」，房租、水費、電費、煤氣費等各自夾一半；老婆多做家務，老公就計時薪約1,500日圓（約107港元）給予老婆，每月共付約4萬日圓（約2,850港元）「家用」。

節目組問兩人的交往經過，愛子稱兩人是一間遊戲製作公司的同事，彼此有好感而開始拍拖。兩人的性格完全不同，但他們不但沒有分手，兩年前還結為夫婦。

從選擇婚戒開始，兩人已各自選擇喜歡的款式，而至今兩人仍害羞得不敢叫對方的名字，老公只稱呼老婆做「小姐」。他們甚至從未牽手，只因為「不喜歡雙手被奪去自由的感覺」，但兩人又覺得自己好幸福。

究竟兩夫婦在同一屋簷下如何AA制生活？點擊圖片睇詳情︰

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責任編輯︰王明芳